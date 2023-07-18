Незамеченный убийца. Шум вокруг аспартама затмил более опасный распространенный канцероген

Пока весь мир беспокоится об аспартаме, другой, более опасный канцероген, метил эвгенол, тихо таится в наших повседневных продуктах.

Международное агентство по исследованию рака (МАИР) вызвало информационную бурю, когда отнесла аспартам, искусственный подсластитель, содержащийся в газировке и жевательной резинке, к числу веществ, способных вызвать рак. На фоне паники и возмущения другое химическое вещество — метилэвгенол, осталось незамеченным, несмотря на то, что было отнесено к вероятным канцерогенам, что является более высоким уровнем риска, чем аспартам, пишет Genetic Literacy Project.

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Что такое метилэвгенол и почему он должен вас волновать? Это распространенное химическое вещество, входящее в состав эфирных масел, соуса песто и ароматических свечей. Другими словами, он часто и незаметно окружает нас. Основное беспокойство вызывает то, что, согласно рейтингу МАИР, он может представлять больший риск развития рака, чем аспартам.

Тем не менее, реакция на новую классификацию метилэвгенола была не столь бурной, как на возмущение по поводу аспартама. Возможно, так вышло потому, что многим людям трудно связать такие повседневные продукты, как соус песто или эфирные масла, с потенциальным риском для здоровья. А может быть, потому, что метилэвгенол не связан напрямую с крупными корпорациями, в отличие от аспартама, который производится часто критикуемой газированной промышленностью.

Значит ли это, что вам немедленно следует отказаться от использования эфирных масел или употребления соуса песто? Не обязательно. Если вещество способно вызвать рак, это еще не значит, что оно его вызовет, особенно если его количество невелико. Тем не менее, важно знать о веществах, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, и делать осознанный выбор в пользу того, что мы хотим употреблять.

Различная реакция на классификацию аспартама и метилэвгенола, проведенную МАИР, также свидетельствует о тревожной закономерности: восприятие риска населением часто определяется не столько научными данными, сколько средствами массовой информации и социальными нарративами. Например, если многие люди боятся таких химических веществ, как аспартам и гербицид глифосат, потому что они ассоциируются с крупными корпорациями, то они могут не замечать столь же опасных веществ в продуктах, которые они считают натуральными или полезными.

Как потребители, мы должны не ограничиваться заголовками и шумихой, а более взвешенно подходить к оценке риска. Мы должны обращать внимание не только на то, классифицируется ли то или иное вещество как потенциальный канцероген, но и на то, в каких количествах мы можем подвергнуться его воздействию, а также на общие данные о вреде.

Классификации МАИР являются полезным инструментом для понимания потенциальных рисков, но они являются лишь частью глобальной картины. Необходимо учитывать и другие факторы, такие как доза, частота воздействия и индивидуальная восприимчивость. А в случае сомнений следует обращаться к специалистам, которые могут дать взвешенные, основанные на фактах рекомендации.

В конечном и неутешительном итоге, шум вокруг аспартама и относительное молчание по поводу метилэвгенола напоминают нам о силе общественного восприятия и важности научной грамотности. Это также подчеркивает необходимость получения более взвешенной, основанной на фактах информации для принятия решений о том, что мы добавляем в свой организм и в свой дом.

Ранее Фокус писал о том, что аспартам связали с риском развития рака. ВОЗ и Международное агентство по исследованию рака признали аспартам "возможно канцерогенным для человека".

Также Фокус писал о том, действительно ли аспартам вызывает рак. Популярный подсластитель теперь находится под пристальным оком систем здравоохранения и ученых по всему миру, а о влиянии ярлыка "возможного канцерогена" на индустрию диетических напитков и потребителей нам еще предстоит узнать.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.