Двухметровая дверь на Марсе. Загадочный "проход" на Красной планете якобы ведет внутрь холма (фото)

Поклонники теорий заговора рассмотрели на фотографии марсохода Perseverance необычный объект.

Любитель теорий заговора и поклонник историй об НЛО заявил, что нашел огромную двухметровую дверь на одном из снимков с Марса, пишет Daily Star.

Так называемый уфолог Скотт С. Уоринг, который достаточно популярен в Великобритании и мире, сделал громкое заявление на своей странице в YouTube. Он считает, что сделал необычное открытие, просматривая недавние снимки марсохода NASA Perseverance, которые были сделаны на Красной планете.

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На официальной странице NASA указывается, что данная фотография была сделана с помощью камеры марсохода Mastcam-Z. На данном снимке Уоринг увидел "двери", которые располагались почти на горизонте.

"Там есть дверной проем, черный проход, каждая сторона которого идеально ровная. Каждая сторона дверного проема одинаковой длины, около двух метров в поперечнике, возможно высота прохода достигает и 2,5 метров, он достаточно большой", — заявил в своем видео уфолог.

Фото: NASA/JPL-Caltech/ASU

По его мнению загадочная дверь находится как раз на вершине марсианского холма.

"Мне кажется, что эта дверь ведет куда-то глубоко вниз. Я не верю, что этот проход останавливается на поверхности, он должен вести вниз. На снимке вы видите склон, так что под это областью может находиться большой комплекс", — уверяет британец.

Не все поклонники Уоринга поддержали его теорию с дверью в марсианском склоне, но подтвердили, что объект действительно выглядит странно.

Марсоход Perseverance приземлился в кратере Езеро в феврале 2021 года. И стоит отметить, что это уже не первая "дверь", которую находят на Марсе. В предыдущий раз "проход" так же был найден в одной из марсианских скал.

Но так называемая "дверь" на Марсе оказалась небольшой трещиной в скале, размеры которой не превышали 30 сантиметров.