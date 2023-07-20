Универсальный уничтожитель рака. Начались испытания препарата от разных видов опухолей

Благодаря широкому спектру применений препарата, онкологическое сообщество может вскоре по-новому взглянуть на лечение различных видов злокачественных опухолей.

Французская биотехнологическая компания Nanobiotix и онкологический центр Андерсона Техасского университета совместно проводят испытания первой и второй фазы нового препарата, применяемого в борьбе с солидными злокачественными опухолями, которые распространились на легкие и печень, пишет Clinical Trials Arena.

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NBTXR3 состоит из так называемых функционализированных наночастиц оксида гафния. Если не вдаваться в научные истоки полные терминологий, то это новый онкологический препарат. Он вводится пациенту путем однократной инъекции непосредственно в опухоль, а затем запускается радиотерапией.

Одной из замечательных особенностей NBTXR3 является его потенциальная масштабируемость. Благодаря своему физическому принципу действия он может быть применен к любой солидной опухоли, которая поддается радиотерапии. Такая широкая область применения в сочетании с инновационным механизмом действия делает NBTXR3 потенциальным чемпионом в области борьбы с онкологическими заболеваниями.

Более того, специалисты Nanobiotix и онкологического центра Андерсона не собираются останавливаться на одном испытании. Они планируют провести множество других клинических испытаний NBTXR3, расширяя масштабы своих исследований. Например, они планируют провести вторую фазу исследования NBTXR3 в сочетании с анти-PD-1 для пациентов с рецидивирующим или метастатическим раком головы и шеи. На этом амбиции ученых не останавливаются: запланированы испытания первой фазы для пациентов с раком поджелудочной железы, а также использование препарата в сочетании с химиотерапией при раке пищевода.

Эти новаторские исследования и разработка NBTXR3 уже вызывают интерес во всем мире. В 2021 году компания Nanobiotix совместно с LianBio вывела разработку NBTXR3 на рынки Большого Китая и других стран Азии. А в начале этого года компания Nanobiotix заключила партнерство с компанией Janssen Pharmaceutica с целью совместной разработки и продажи NBTXR3 в мировом масштабе.

Леонард Фарбер, директор по клиническим и медицинским вопросам компании Nanobiotix, разделяет надежду компании донести потенциальные преимущества NBTXR3 до миллионов пациентов по всему миру. Учитывая темпы развития компании и многообещающий характер ее исследований, это может стать реальностью раньше, чем мы думаем.

Несмотря на то, что это захватывающий шаг вперед, мы должны помнить, что испытания NBTXR3 находятся на начальном этапе. Хотя потенциальные преимущества и возможности применения этого метода лечения многообещающи, необходимы более тщательные проверки и испытания, прежде чем мы сможем полностью понять его воздействие и выявить потенциальные серьезные побочные эффекты. Тем не менее, эти события напоминают о том, что достижения биотехнологии продолжают расширять границы возможного в лечении рака с каждым днем, давая надежду миллионам людей, чьи жизни оказались в заложниках у неумолимого недуга.

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