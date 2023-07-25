Винницкий монастырь продолжает удивлять: археологи докопались до артефактов казачества (фото)

Во время археологических раскопок на месте Доминиканского монастыря в Виннице обнаружены артефакты времен казачества и Российской империи, а также человеческие захоронения. О находках рассказала Яна Короленко, и.о. завсектором археологии областного краеведческого музея.

По оценкам экспертов, найденным человеческим останкам по меньшей мере триста лет. В одной яме обнаружили пять черепов — один женский, остальные — мужские. Также присутствуют многочисленные захоронения, которые требуют дальнейшего исследования. На одном из черепов есть следы травмы, возможно, полученной во время боев. Повреждение имеет следы заживления, а это значит, что человек выжил после полученной травмы, пишет Суспільне Новини.

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Во время раскопок исследователи также наткнулись на деревянную бочку начала 20 века, как рассказала Ольга Манигда, руководитель археологической экспедиции.

Команда раскопок, в которую вошли специалисты Винницкого областного краеведческого музея, исследователи из Музея Винницы, студенты местных университетов и Киево-Могилянской академии, сделала еще несколько интересных находок. Среди них — остатки керамической печи и фрагменты гончарной посуды предыдущего века, о чем рассказал участник экспедиции Остап Тарасович.

Нынешние раскопки на территории Доминиканского монастыря, ныне Спасо-Преображенского собора Православной Церкви Украины, запланировано продолжить до конца июля Фото: Суспільне Вінниця

Владимир Гуцул, еще один участник раскопок, выразил свое восхищение историей и желание присоединиться к проекту.

"Очень люблю историю. Хочу в этом разобраться, и вообще интересно здесь. Я вот нашел косточки такие, наверное, коровьи. Сначала я подумал, что это камешек, а оказалось, что кости. Вот и керамика есть. Это очень интересно", — делится он впечатлениями.

Основная цель нынешних раскопок — расчистить участок, который ранее исследовали в 2013-2017 годах. За эти годы были обнаружены различные сооружения и объекты, датированные 16-19 веками.

"Мы находимся в самом центре Доминиканского монастыря, по документам он был основан в 1624 году. Здесь эти фундаменты, которые принадлежали к комплекту, но точная дата еще вызывает сомнения. Мы это исследуем", — объясняет Манигда.

Во время раскопок исследователи также наткнулись на деревянную бочку начала 20 века Фото: Суспільне Вінниця

Нынешние раскопки на территории Доминиканского монастыря, ныне Спасо-Преображенского собора Православной Церкви Украины, запланировано продолжить до конца июля.

Ранее Фокус писал об откопанных капсулах времени: археологи нашли сокровища 17-20 веков в Винницком монастыре.

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