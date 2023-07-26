Были в моде еще 2 тыс. лет назад: в Британии найдены останки крошечной римской собачки

Археологи, проводившие раскопки в Оксфордшире, популярном месте для прогулок, сделали удивительную находку — 1800-летние останки маленькой римской собачки высотой всего 20 сантиметров.

Примечательно, что эта миниатюрная собака считается одной из самых маленьких, найденных в Великобритании. Эксперты предполагают, что она, вероятно, занимала важное место в сердце своего владельца как домашний любимец. Тщательный анализ останков животного провела Ханна Расс, зооархеолог, связанная с DigVentures, социальным предприятием, специализирующимся на краудфандинговых археологических раскопках, пишет BBC News.

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Ханна Расс предложила необычное понимание потенциальной роли собаки в римском обществе. Хотя нельзя полностью исключить, что эту собаку брали на охоту, существуют убедительные доказательства того, что римляне в других регионах империи уже разводили и содержали маленьких собак прежде всего как компаньонов.

Эскиз того, как, по мнению исследователей, выглядела бы собака Фото: DIGVENTURES

Физические характеристики крошечной собачки, включая ее необычно малый размер и согнутые лапы, убедительно свидетельствуют о том, что ее не вывели для охотничьих целей. Вместо этого вероятнее, что это маленькое существо играло другую роль в доме как домашний любимец.

Еще находки с места раскопок в Британии Фото: DIGVENTURES

Эта важная находка не только проливает свет на древние связи между человеком и собакой, но и предоставляет ценный исторический контекст присутствия домашних животных в римских домах.

А потому находка этой миниатюрной римской собачки позволяет заглянуть в прошлое, показывая, как даже древние цивилизации ценили общество животных, и как определенные породы собак считались членами семей в древности.

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