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Технологии и наука

Были в моде еще 2 тыс. лет назад: в Британии найдены останки крошечной римской собачки

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Фото: DIGVENTURES | Местные жители ласково называют это место "The Clumps"

Археологи, проводившие раскопки в Оксфордшире, популярном месте для прогулок, сделали удивительную находку — 1800-летние останки маленькой римской собачки высотой всего 20 сантиметров.

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Примечательно, что эта миниатюрная собака считается одной из самых маленьких, найденных в Великобритании. Эксперты предполагают, что она, вероятно, занимала важное место в сердце своего владельца как домашний любимец. Тщательный анализ останков животного провела Ханна Расс, зооархеолог, связанная с DigVentures, социальным предприятием, специализирующимся на краудфандинговых археологических раскопках, пишет BBC News.

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Ханна Расс предложила необычное понимание потенциальной роли собаки в римском обществе. Хотя нельзя полностью исключить, что эту собаку брали на охоту, существуют убедительные доказательства того, что римляне в других регионах империи уже разводили и содержали маленьких собак прежде всего как компаньонов.

Римская собака, останки, археологические раскопки, находка, Великобритания, маленькие собаки, римская вилла, домашний любимец, археология, история, артефакты Fullscreen
Эскиз того, как, по мнению исследователей, выглядела бы собака
Фото: DIGVENTURES

Физические характеристики крошечной собачки, включая ее необычно малый размер и согнутые лапы, убедительно свидетельствуют о том, что ее не вывели для охотничьих целей. Вместо этого вероятнее, что это маленькое существо играло другую роль в доме как домашний любимец.

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Еще находки с места раскопок в Британии
Фото: DIGVENTURES

Эта важная находка не только проливает свет на древние связи между человеком и собакой, но и предоставляет ценный исторический контекст присутствия домашних животных в римских домах.

А потому находка этой миниатюрной римской собачки позволяет заглянуть в прошлое, показывая, как даже древние цивилизации ценили общество животных, и как определенные породы собак считались членами семей в древности.

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