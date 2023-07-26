Були в моді ще 2 тис. років тому: у Британії знайдено останки крихітного римського песика

Археологи, які проводили розкопки в Оксфордширі, популярному місці для прогулянок, зробили дивовижну знахідку — 1800-річні останки маленького римського песика заввишки всього 20 сантиметрів.

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Примітно, що цей мініатюрний собака вважається одним із найменших, знайдених у Великій Британії. Експерти припускають, що він, ймовірно, займав важливе місце в серці свого власника як улюблений домашній улюбленець. Ретельний аналіз останків тварини провела Ханна Расс, зооархеологиня, пов'язана з DigVentures, соціальним підприємством, що спеціалізується на краудфандингових археологічних розкопках, пише BBC News.

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Ханна Расс запропонувала незвичайне розуміння потенційної ролі собаки в римському суспільстві. Хоча не можна повністю виключити, що цю собаку брали на полювання, існують переконливі докази того, що римляни в інших регіонах імперії вже розводили та утримували маленьких собак насамперед як компаньйонів.

Ескіз того, який вигляд, на думку дослідників, мав би собака Фото: DIGVENTURES

Фізичні характеристики крихітної собачки, включаючи її незвично малий розмір і зігнуті лапи, переконливо свідчать про те, що її не вивели для мисливських цілей. Натомість ймовірніше, що ця маленька істота відігравала іншу роль у домі як домашній улюбленець.

Ще знахідки з місця розкопок у Британії Фото: DIGVENTURES

Ця важлива знахідка не лише проливає світло на давні зв'язки між людиною і собакою, але й надає цінний історичний контекст присутності домашніх тварин у римських домах.

А тому знахідка цієї мініатюрної римської собачки дозволяє зазирнути в минуле, показуючи, як навіть стародавні цивілізації цінували товариство тварин, і як певні породи собак вважалися членами сімей в давнину.

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