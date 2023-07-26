Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Технології та наука

Були в моді ще 2 тис. років тому: у Британії знайдено останки крихітного римського песика

Римський собака, останки, археологічні розкопки, знахідка, Великобританія, маленькі собаки, римська вілла, домашній улюбленець, археологія, історія, артефакти
Фото: DIGVENTURES | Місцеві жителі лагідно називають це місце "The Clumps"

Археологи, які проводили розкопки в Оксфордширі, популярному місці для прогулянок, зробили дивовижну знахідку — 1800-річні останки маленького римського песика заввишки всього 20 сантиметрів.

Related video

Примітно, що цей мініатюрний собака вважається одним із найменших, знайдених у Великій Британії. Експерти припускають, що він, ймовірно, займав важливе місце в серці свого власника як улюблений домашній улюбленець. Ретельний аналіз останків тварини провела Ханна Расс, зооархеологиня, пов'язана з DigVentures, соціальним підприємством, що спеціалізується на краудфандингових археологічних розкопках, пише BBC News.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ханна Расс запропонувала незвичайне розуміння потенційної ролі собаки в римському суспільстві. Хоча не можна повністю виключити, що цю собаку брали на полювання, існують переконливі докази того, що римляни в інших регіонах імперії вже розводили та утримували маленьких собак насамперед як компаньйонів.

Римський собака, останки, археологічні розкопки, знахідка, Великобританія, маленькі собаки, римська вілла, домашній улюбленець, археологія, історія, артефакти Fullscreen
Ескіз того, який вигляд, на думку дослідників, мав би собака
Фото: DIGVENTURES

Фізичні характеристики крихітної собачки, включаючи її незвично малий розмір і зігнуті лапи, переконливо свідчать про те, що її не вивели для мисливських цілей. Натомість ймовірніше, що ця маленька істота відігравала іншу роль у домі як домашній улюбленець.

Римський собака, останки, археологічні розкопки, знахідка, Великобританія, маленькі собаки, римська вілла, домашній улюбленець, археологія, історія, артефакти Fullscreen
Ще знахідки з місця розкопок у Британії
Фото: DIGVENTURES

Ця важлива знахідка не лише проливає світло на давні зв'язки між людиною і собакою, але й надає цінний історичний контекст присутності домашніх тварин у римських домах.

А тому знахідка цієї мініатюрної римської собачки дозволяє зазирнути в минуле, показуючи, як навіть стародавні цивілізації цінували товариство тварин, і як певні породи собак вважалися членами сімей в давнину.

Раніше Фокус писав про золотий торк бронзового віку, який виявили у Британії.

А також ми розповідали про розкопані таємниці: що насправді означають древні англосаксонські кільця зі слонової кістки.