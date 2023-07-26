Подделка на вашей кухне. Ученые рассказали, как выбрать действительно настоящую корицу

Настоящая корица, известная как Cinnamomum verum или Cinnamomum zeylanicum, происходит из Шри-Ланки, а также из Бирмы и Малабарского побережья Индии. Ее даже выращивали в Южной Америке и Вест-Индии.

Нежный и сладкий вкус настоящей корицы сделал ее заветным ингредиентом пищи на протяжении веков, и в прошлом она даже считалась ценнее золота. Различные культуры также включали ее в свои религиозные практики. Кроме своего кулинарного значения, корица продемонстрировала потенциальные лечебные свойства, в частности как возможный имитатор инсулина, пишет IFLScience.

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Однако там, где есть высокоценный продукт, неизбежно появляется более дешевая альтернатива. Появилась "ненастоящая" корица, которую обычно называют кассия (Cinnamomum cassia). Эту пряность также получают из коры дерева, принадлежащего к тому же семейству, что и цейлонская корица. Однако кассия может похвастаться более сильным и острым ароматом, создавая резкий контраст со своим деликатным собратом.

Более низкая стоимость и более широкое географическое распространение кассии привели к частому использованию. Ее часто можно найти в палочках корицы, продаваемых в продуктовых магазинах. Интересно, что управление по продовольствию и медикаментам США не делает разницы между кассией и цейлонской корицей, несмотря на их отличный вкус, аромат, текстуру и внешний вид.

На первый взгляд, их можно отличить — цейлонская корица имеет коричневый цвет, тогда как кассия — красновато-коричневый оттенок. Более того, их кора имеет значительные различия — кассия имеет более темный цвет, более толстые листья и более грубую текстуру по сравнению с цейлонской корицей.

Кроме того, существует три разных вида корицы кассии — китайская, сайгонская и индонезийская — каждый из которых имеет свой уникальный вкус:

Китайская кассия — крепкая и горькая, широко используется в медицине в Китае.

Сайгонский сорт известен своим ярко выраженным вкусом и ароматом, с оттенками пряностей.

Индонезийский сорт сладкий, но мягкий и чаще всего встречается в супермаркетах.

Важно отметить, что все виды корицы содержат соединение под названием кумарин. Кассия содержит большее количество этого соединения, и регулярное употребление ее в больших количествах может представлять риск для здоровья.

Одна чайная ложка кассии содержит 5,8-12,1 мг кумарина, что превышает допустимую суточную норму потребления, установленную Европейским агентством по безопасности пищевых продуктов. Цейлонская корица, с другой стороны, содержит значительно меньше кумарина.

Для тех, кто желает попробовать настоящую корицу, рекомендуется покупать цейлонские палочки корицы и измельчать их в домашних условиях. Так вы сможете гарантировать подлинность и качество корицы, которую используете в своих лакомствах, будь то булочки с корицей или горячий шоколад.

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