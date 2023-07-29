Запрограммированы на веселье. Ученые с помощью щекотки раскрыли причину игривости крыс (видео)
Игривое поведение грызунов привело ученых к важному открытию в области мозга, указывающему на потенциальную роль игривости в выживании на ранних этапах эволюции.
Группа исследователей из берлинского Центра вычислительной нейронауки имени Бернштейна опубликовала исследование, в котором показано, как щекотание крыс привело их в определенную область мозга — периакедуктальную серую зону (ПАСЗ). ПАСЗ, являющаяся частью ствола мозга, контролирует такие фундаментальные процессы, как дыхание и регуляция болевых ощущений, но, похоже, имеет и скрытый контроль над игривостью грызунов, пишет Scientific American.
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В современном мире крысы являются довольно популярными кандидатами на роль крохотных, ласковых и умных домашних животных, давая в этом фору хомякам и морским свинкам. При всей их популярности, как среди обычных людей, так и среди научного мира, их социальное поведение продолжает тщательно изучаться. В этот раз их игривость стала предметом тщательного исследования, подтверждая уровень разнообразия в выборе метода развлечения и проливая свет на необычные механизмы регулирования такого поведения. Так, ученые выяснили, что область мозга, отвечающая за игривое поведение, находится не в коре головного мозга, которая контролирует высшие познавательные процессы, такие как память, язык и мышление. Вместо этого она находится глубже, в более примитивной части мозга.
Чтобы выяснить, что происходит, когда ПАСЗ отключается, ученые вводили крысам наркотики, фактически отключая эту область мозга. При этом наблюдалось резкое снижение игривого поведения и вокализации крыс, причем не только с людьми, но и с другими крысами.
Это открытие позволяет предположить, что ПАСЗ может быть центром управления уровнем игривости грызунов. Однако это не означает, что это единственная область, связанная с подобным настроением и поведением у крыс. Как отметила ведущий автор исследования Натали Гловели, "мы не говорим, что ПАСЗ — это место, где начинается и заканчивается желание развлекаться. Он вовлечен в цепь других областей мозга и проекций".
Стоит отметить, что данное исследование проводилось только на крысах-самцах, поэтому его результаты могут быть не совсем применимы к самкам. Крысы разного пола демонстрируют различную скорость игры и предпочтения в ее стилях, поэтому в будущих исследованиях ученым необходимо учитывать этот факт. Другой важный аспект, который необходимо учитывать — это то, как полученные результаты могут быть применены к другим животным, включая человека. Игривость — несколько неоднозначное понятие для измерения, особенно у животных.
Несмотря на эти ограничения, исследование представляет собой большой шаг вперед в понимании биологических механизмов, стоящих в истоках игривости. Оно указывает на связь между ней и примитивной частью мозга, открывая новые возможности для изучения роли игры в выживании и эволюции.
Хотя точные будущие применения результатов для человека пока неясны, это исследование может проложить путь к лучшему пониманию того, почему желание играть и развлекаться так инстинктивно у нашего и других видов. Является ли игра фундаментальной реакцией на выживание, такой же, как дыхание и регулирование болевых ощущений? Только дальнейшие исследования покажут это. А пока можно просто порадоваться, что, хотя бы несколько маленьких пушистых грызунов не только самоотверженно послужили науке, но и получили немного приятных ощущений и поводов поиграться в ответ.
Ранее Фокус писал о том, что крысы готовы жертвовать немедленным вознаграждением ради обучения чему-то новому. Исследователи считают, что крысы способны отказываться от сиюминутного лакомства, чтобы освоить игру и увеличить прибыль в дальнейшем.
Также Фокус писал о том, что омолаживающее средство позволило крысе стать самым долгоживущим грызуном в мире. Результаты исследования свидетельствуют о том, что "омоложение тела" в дальнейшем может стать обычным явлением в нашей жизни.