Крошка Моби Дик. У берегов Австралии засняли детеныша редкого белого горбатого кита (видео)

Исследователи полагают, что он может быть потомком самого известного кита-альбиноса в мире по имени Мигалу.

Жемчужно-белый детеныш горбатого кита был заснят у побережья Австралии с помощью дрона. Это породило предположения, что этот чрезвычайно редкий детеныш-альбинос может быть потомком самого известного кита в мире Мигалу, который, как и мифический Моби Дик, покрыт полностью белой кожей, пишет Live Science.

По словам оператора дрона Джейдин Мэтьюсон, который заметил бледного кита в конце июля, когда он скользил по волнам вместе со своей матерью у северной оконечности Нового Южного Уэльса. Отметим, что горбатые киты мигрируют на этот участок восточного побережья Австралии в период с июня по август, чтобы спариваться и рожать потомство. Они приходят сюда из богатых районов нагула Антарктиды, куда и возвращаются в период с сентября по ноябрь.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследователи отмечают, как правило, горбатые киты (Megaptera novaeangliae) почти полностью окрашены в цвет от темно-серого до черного, а белые пятна встречаются лишь на животе. Однако в крайне редких случаях можно встретить молочно-белый хвост или плавники у детеныша, блестящие на солнце. Еще реже встречаются горбатые киты-альбиносы.

По словам исследователя китообразных и морского ученого из некоммерческой организации The Oceania Project Уолли Франклина, детеныши китов рождаются с пуховым покровом, который на свету кажется очень светлым, порой даже беловатым, в результате чего их ошибочно принимают за альбиносов. Однако ученые не берутся так просто назвать детеныша альбиносом.

Дело в том, что первоначальный пуховый покров, как правило, исчезает в течение недели после рождения, а затем на коже устанавливается привычная черно-белая пигментация. В то же время альбинизм является редким генетическим заболеванием, вызванным регрессивным геном. Этот ген нарушает способность клеток вырабатывать меланин, вызывающий пигментацию кожи, глаз и волос. В результате это приводит к бледной коже и розоватому цвету глаз.

Отметим, что фотографы также засняли двух других потенциальных потомков Моби Дика. Один из них был запечатлен в штате Новый Уэльс в последние недели июля. Другой теленок был замечен беспилотником возле мыса Бурреварра на южной оконечности штата в конце июня. На кадрах видно, как малыш плывет рядом с мамой, пока в конце концов не скрывается в воде под ее животом.

Мигалу на фото в 2009 году — через 18 лет после того, как его впервые заметили у побережья Австралии Фото: Getty Images

Франклин отмечает, что потребуются дополнительные наблюдения и образцы кожи, чтобы установить, действительно ли эти малыши являются альбиносами. Однако реальность такова, что образцы, у которых действительно подтвержден альбинизм, встречаются крайне редко. Одним из наиболее известных во всем мире китом-альбиносом является Мигалу.

Впервые Мигалу был замечен в 1991 году у западного побережья Австралии, его имя в переводе означает "Белый парень". Исследователям потребовалось почти 15 лет, чтобы подтвердить его статус альбиноса, собрав отслоившиеся клетки кожи. Отметим, что Мигалу не видели с 2020 года, однако сообщения о появлении малышей-альбиносов у побережья Австралии заставляет предположить, что они могут быть его потомками.

Впрочем, Франклин считает, что это мало вероятно. Дело в том, что для появления полностью белого китенка, Мигалу необходимо было спариваться с самкой с той же генетической мутацией, что весьма маловероятно. Предполагается, что популяция австралийских горбатых китов за последние около 70 лет начала восстанавливаться, а потому у побережья наблюдают все больше детенышей. И это также хорошие новости.

Ранее Фокус писал о том, что самое редкое морское млекопитающее на Земле объявили вымирающим: их осталось всего 10.