Отвратительное рядом. Ученые рассказали сколько бактерий и микробов живет на наших телефонах

Исследователи считают, что даже наши подошвы и сидение для унитаза могут оказаться более "чистыми", чем наши телефоны, с которыми мы не расстаемся.

Большинство из нас ежедневно пользуются смартфонами, даже не задумываясь, какое количество микробов и бактерий находится на них. Исследователи решили раскрыть человечеству глаза и просят забыть о крышках для унитаза и подошвах нашей обуви — самый грязный предмет в мире мы неизменно держим в своих руках, пишет IFLScience.

Чтобы пролить свет на то, насколько наши телефоны грязные, ученые собрали вместе результаты нескольких исследований. Увы, результаты весьма неприятные.

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Какие бактерии живут на телефоне

В одном из исследований, опубликованном в журнале Scientific Reports, ученые взяли мазки почти трех десятков телефонов медицинских работников. А затем исследовали их, результаты анализа показали, что на смартфонах содержатся 1 307 различных штаммов бактерий, и это не учитывая широкого набора грибков, вирусов и бактериофагов.

Очевидно, что медицинский персонал сталкивается с большим количеством патогенов, учитывая специфику работы. Однако даже телефон человека, далекого от медицинской сферы работы, кишит микробами.

В 2016 году исследователи им Лондонской школы гигиены и тропической медицины и королевы Марии обнаружили, что до 16% телефонов содержат значительное количество кишечной палочки. Наряду с кишечной палочкой наиболее распространенными на телефонах бактериями являются:

стафилококк;

актинобактерии (вызывают туберкулез, дифтерию и бактериальный вагиноз);

цитробактеры (вызывают инфекцию мочевых путей, сепсис и менингит);

энтерококк (вызывает ряд инфекций, в том числе менингит).

Результаты исследования также свидетельствуют о том, что устойчивые к антибиотикам бактерии также встречались на удивление часто. Например, другое исследование медицинских телефонов показало, что в 69,9% образцов присутствовали бактерии с множественной устойчивостью к лекарствам.

Кроме того, ученые из Университета Аризоны пришли к выводу, что на наших телефонах содержится в 10 раз больше бактерий, чем, например, в большинстве унитазов.

Почему телефоны такие грязные

На самом деле в этом нет никакой загадки. Во-первых, опрос 2018 года показал, что трое из четырех человек в США пользуются телефоном в туалете.

Другое исследование показывает, что человек в среднем проводит по экрану своего телефона 2 617 раз в день. А для активных пользователей эта цифра увеличивается вдвое — до 5 427 касаний в день. В промежутках между этими действиями наши руки успевают подхватить множество новых микробов от прикосновения к поручням, рукопожатий, нажатия кнопок лифта и так далее.

Можно ли заразиться от телефона

Что же, выводы ученых оказались весьма неутешительными. Исследования показывают, что это вполне возможно.

Как почистить телефон

Впрочем, ученые советуют не отчаиваться — на самом деле содержать смартфон в чистоте не так уж и сложно. Чтобы это сделать, следует следовать простой инструкции:

удалите мусор мягкой безворсовой тканью;

протрите телефон салфеткой на основе 70% изопропилового спирта.

Ранее Фокус писал о том, что ученые засняли брызги из унитаза во всей их отвратительной красе.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.