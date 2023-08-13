Телескоп Хаббл показал один из самых древних объектов нашей галактики: в чем особенность (фото)

Космический телескоп Хаббл сделал потрясающее изображение шарового звездного скопления NGC 6652.

Астрономы опубликовали новое изображение, которое сделал телескоп Хаббл. На этом снимке показано шаровое звездное скопление под названием NGC 6652, в котором находятся одни из самых старых звезд в Млечном Пути, пишет Live Science.

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Шаровое звездное скопление NGC 6652 находится на расстоянии в 30 тысяч световых лет от Земли и в 6,5 тысяч световых лет от центра нашей галактики. По словам ученых, воздаст этого звездного скопления составляет примерно 13,6 млрд лет, а это значит, что данный объект является одним из самых старых в Млечном Пути.

Согласно нынешним научным представлениям, в шаровых звездных скоплениях очень близко друг к другу находятся десятки, сотни тысяч, а иногда и миллионы самых древних звезд. В основном возраст таких звезд оценивается в диапазоне между 10 и 13 млрд лет, в то время как самой Вселенной, как принято считать, 13,8 млрд лет.

Ученые смогли обнаружить в гало Млечного Пути примерно 150 шаровых звездных скоплений и их изучение дает возможность получить информацию, как о самых ранних этапах развития нашей галактики, так и вообще всей Вселенной.

На этом снимке показано шаровое звездное скопление под названием NGC 6652, в котором находятся одни из самых старых звезд в Млечном Пути Фото: NASA

В этом году ученые предположили, что шаровые звездные скопления могли появиться рядом с очень массивными звездами уже через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. Что касается самих огромных звезд, то они существовали только примерно пару миллионов лет к моменту появления таких скоплений.

На новом снимке шарового звездного скопления NGC 6652 можно увидеть невообразимое количество бледно-голубых звезд, а также более красные звезды на переднем плане. Из-за сильного гравитационного притяжения большинство звезд находятся в плотном центре скопления. Новый снимок был получен в результате совмещения данных с двух камер телескопа Хаббл.

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Фокус также писал о том, что с помощью телескопа Хаббл ученые получили изображение необычной призрачной галактики. Она выглядит настолько необычно, что кажется в космосе завелся призрак. Но на самом деле, галактика, расположенная в 44 млн световых лет от нас, принадлежит к известному астрономам типу космических объектов.