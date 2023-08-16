Защититься от 9 видов рака: ученые рассказали, что нужно делать мужчинам
Исследователи считают, что определенные аэробные упражнения способны значительно снизить риск развития онкологии, но только у мужчин.
Не секрет, что физические нагрузки и здоровая диета жизненно необходимы нашему организму, чтобы поддерживать здоровье и увеличить продолжительность жизни. Однако теперь исследователи также обнаружили, что мужчины с хорошей кардиореспираторной тренировкой гораздо реже заболевают девятью видами рака, пишет Evening Standard.
Новое исследование было проведено учеными из Швеции, а его результаты опубликованы в Британском журнале спортивной медицины. В ходе исследования ученые отслеживали более миллиона мужчин в среднем в течение 33 лет. Реципиентами стали мужчины, призванные на военную службу в Швеции в период с 1968 по 2005 годы.
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В начале исследования все участники прошли тесты, призванные оценить ряд факторов, в том числе:
- рост;
- вес;
- артериальное давление;
- мышечная масса;
- кардиореспираторная подготовка.
Ученые отмечают, что за все время исследований примерно у 84 000 реципиентов развился рак. Исследователи изучили данные участников и обнаружили, что бегуны, пловцы и велосипедисты гораздо реже заболевают раком 9 типов:
- рак головы и шеи;
- рак желудка;
- рак поджелудочной железы;
- рак печени;
- рак кишечника;
- рак прямой кишки;
- рак почек;
- рак легких;
- рак пищевода.
Отметим, что кардиореспираторная подготовка является способностью человека выполнять аэробные упражнения, такие как бег, езда на велосипеде, плавание и даже ходьба по лестнице, в течение длительного времени.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что у участников исследования с высоким уровнем кардиореспираторной подготовки снижался риск развития рака:
- рак головы и шеи — на 19%;
- рак пищевода — на 39%;
- рак желудка — на 21%;
- рак печени — на 40%;
- рак кишечника — на 18%;
- рак прямой кишки — на 5%;
- рак почки — на 20%;
- рак легких — на 42%;
- рак поджелудочной железы — на 12%.
Авторы исследования надеются, что полученные ими результаты в дальнейшем будут использованы для разработки политики в области общественного здравоохранения. Кроме того, ученые надеются, что это станет новым стимулом для молодых людей и привьет желание заниматься спортом.
В то же время ученые также обнаружили, что более высокая кардиореспираторная выносливость была связана с повышенным риском развития рака предстательной железы (7%) и рака кожи (31%).
Ранее Фокус писал о том, что ученые превратили раковые клетки в "лакомство" для иммунной системы.
Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.