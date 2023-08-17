Захватывающее зрелище. Астрофотограф сделал новые снимки взрывов на Солнце (видео)

Для создания видеоролика эксперт по космической фотографии обработал 3 терабайта данных.

В полной мере насладиться проявлением активности Солнца можно с помощью нового видеоролика, который создал португальский астрофотограф Мигель Кларо, пишет Space.

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Мигель Кларо является профессиональным астрофтографом из Португалии, который постоянно делает снимки разных космических объектов, в том числе и Солнца.

По словам Кларо, ему впервые удалось создать видеоролик на основе фотографий всего полного диска Солнца. Благодаря этим снимкам можно увидеть проявления активности нашей звезды в виде небольших солнечных вспышек и выбросов плазмы в виде солнечных протуберанцев.

Для того, чтобы создать новый видеоролик эксперт по космической фотографии обработал 3 терабайта данных Фото: space.com

В течение нескольких часов астрофотограф делал изображения нашей звезды с территории обсерватории Dark Sky Alqueva в Португалии. Используя камеру Player One Saturn-M и телескоп Lunt LS100 Кларо получил 3 терабайта данных, которые затем подверглись тщательной обработке.

За три часа наблюдений за Солнцем Кларо сделал большое количество снимков, из которых он выбрал только 213 изображений и после обработки объединил их в видеоролик.

Также Кларо показал снимок, представленный в черно-белом режиме, с помощью которого можно увидеть Солнце в другом ракурсе.

Также Кларо показал снимок, представленный черно-белом режиме, с помощью которого можно увидеть Солнце в другом ракурсе Фото: space.com

По словам астрофотографа, если у вас нет специальных защитных фильтров на телескопе или другом оборудовании, то ни в коем случае никогда не проводите наблюдение за Солнцем. Это может повредить ваши глаза и вообще может лишить вас зрения.

Астрономы считают, что сейчас Солнце намного более активно, чем предсказывали прогнозы. В последнее время на нашей звезде появляется очень много вспышек и выбросов плазмы. Это говорит о том, что Солнце приближается к пику своей активности в течении 11-летнего солнечного цикла. Извержения на Солнце влияют на космическую погоду, а также на нашу планету, о чем уже подробно писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что в августе космические аппараты зафиксировали появление на нашей звезде двух самых мощных солнечных вспышек. Эти события повлияли на работу некоторых технологий на Земле.

Напоминаем, что недавно ученые сделали очень важное открытие, которое касается Солнца. Они смогли обнаружить самое сильное излучение из всех, которые ранее наблюдались, как уже писал Фокус.