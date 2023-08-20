У берегов Великобритании из воды выпрыгнула огромная акула: это удалось запечатлеть (фото)

Этот вид акул является вымирающим видом, и местный фотограф увидел ее впервые за последние 5 лет.

Фотограф Джошуа Педли, который занимается съемкой дикой природы, в пятницу, 18 августа, стал свидетелем того, как огромная лисья акула выпрыгнула из воды у побережья Уэльса. Он смог запечатлеть этот момент на камеру, пишет The Sun.

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По словам Педли, когда он отправился на лодке в море вместе с другими туристами, то увидел невероятное зрелище. В нескольких метрах от лодки из воды выпрыгнула огромная лисья акула. По оценкам фотографа, она имела в длину от 5 до 6 метров, а максимальный размер таких акул как раз и достигает 6 метров.

"У этой акулы хвост почти такой же длины, как и все ее тело. Акула три раза выпрыгивала из воды и это был поистине замечательный опыт наблюдения за этим морским жителем. Я впервые за 5 лет наблюдал за лисьей акулой", — говорит Педли.

Фотограф Джошуа Педли, который занимается съемкой дикой природы, в пятницу, 18 августа, стал свидетелем того, как огромная лисья акула выпрыгнула из воды у побережья Уэльса Фото: The Sun

Лисьи акулы являются вымирающим видом и занесены в Красный список Международного союза охраны природы, в который заносятся исчезающие на Земле виды живых существ. Такие акулы питаются рыбой и кальмарами, используя свой хвост как хлыст, чтобы либо оглушить свою добычу.

У берегов Великобритании еще в 1982 году смогли поймать лисью акулу весом в 146 кг и с тех пор этот рекорд не был побит. За последние недели у берегов Великобритании местные жители стали часто наблюдать появление огромных акул.

Лисьи акулы являются вымирающим видом и достигают в длину до 6 метров Фото: Wikipedia

Фокус уже писал о том, что на канадские пляжи выбрасывается рекордное количество белых акул, и ученые считают, что это хорошо. Только за последний год количество самых грозных хищников в океане, выброшенных на берег Канады, существенно возросло. Но исследователи не считают это проблемой.

Также Фокус писал о том, что в США обнаружили акулу, которая не должна была находится в этом районе. Ведь этот вид акул на самом деле обитает в нескольких сотнях километров.

Напоминаем, что океан рассекает рыба, способная жить 100 лет и питаться стоя на голове. Представители этого вида считались давно вымершими, пока ученые вновь не обнаружили ее у восточного побережья Африки, как уже писал Фокус.