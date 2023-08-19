Видели динозавров. Океан рассекает рыба, способная жить 100 лет и питаться стоя на голове (фото)

Представители этого вида считались давно вымершими, пока ученые вновь не обнаружили ее у восточного побережья Африки.

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Латимерия западной части Индийского океана или латимерия африканская (Latimeria chalumnae) считалась вымершей десятки миллионов лет назад, во времена динозавров. Однако в 1938 году у побережья Южной Африке ее вновь выудили из океана, таким образом она стала "вымершей" рыбой Лазарь, пишет Live Science.

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Эти древние костистые рыбы проводят свои дни, прячась в пещерах, а ночью выбираются на охоту. Как правило, они питаются разнообразной рыбой и головоногими, включая кальмаров и каракатиц. Исследователи отмечают, что представители этого древнего вида способны достигать 2 метров в длину и до 90 килограмм веса. Кроме того, эти большие примитивные рыбы способны чрезвычайно долго жить.

Голова сохранившегося экземпляра латимерии в Пекине, Китай Фото: Alamy

Изначально ученые полагали, что африканские латимерии живут около двух десятков лет, однако исследование 2021 года, в котором ученые, подобно годовым кольцам деревьев, изучили кальцифицированные структуры на чешуе рыб. Результаты исследования показали, что представители этого вида на самом деле способны жить до 100 лет.

Ученые также обнаружили, что африканские латимерии крайне медленно достигают половой зрелости: самцы способны размножаться лишь после 40, а самки — после 58 лет. При этом у них самый длительный период беременности среди всех известных позвоночных — беременность длиться 5 лет.

Недавние исследования показывают, что латимерия может жить до 100 лет Фото: Bruce Henderson

Еще одним не менее увлекательным фактом является то, что представители этого вида способны использовать во время охоты удивительную технику стояния на голове. Они способны проделывать этот трюк благодаря своему особому скелету, большая часть костной массы которого приходится на их голову и хвост.

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