Самые жуткие места на Земле: "Врата ада", "Остров смерти", Остров кукол и катакомбы Парижа

Многочисленные жуткие места по всему миру предлагают необычный выбор для путешественников, которые ищут уникальных впечатлений. От загадочных "Врат ада" до острова, окутанного эхом 160 000 жертв чумы, эти места манят к себе и ужасают одновременно.

Земля скрывает в себе коллекцию жутких и тревожных мест, которые вызывают страх и очарование в равной степени. Эти места, известные своими трагическими историями, мистическими легендами и неспокойной атмосферой, захватили воображение тех, кто заинтригован темными сторонами человеческого существования, пишет Mirror.

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Дарваза или "Врата ада"

Дарваза — это газовый кратер в центре пустыни Каракумы (Туркменистан) Фото: Википедия

Удивительно, но кратер Дарваза, расположенный в Туркменистане (Центральная Азия), непрерывно горит с 1971 года, что связывают с действиями советских властей, которые его подожгли. Существование кратера, как огненной пасти, уже более пяти десятилетий выбрасывающей метан, может приближаться к завершению.

Известная в народе как "Врата ада" или "Пасть ада", пылающая бездна привлекает внимание на значительных расстояниях и постепенно превратилась в значительный туристический магнит. Кратер, расположенный в пустыне Каракумы, примерно в 260 км к северу от столицы страны Ашхабада, достигает 70 м в ширину и 20 в глубину, из него непрерывно выделяется метан, который негативно влияет на здоровье населения.

В начале 2022 года, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству страны найти решение, как потушить горящий газовый кратер. Он отметил, что постоянные выбросы опасных веществ негативно влияют на окружающую среду и здоровье населения.

Катакомбы Парижа

Кости и черепа в катакомбах Фото: Википедия

Катакомбы Парижа, расположенные на глубине около 20 метров под землей, содержат останки нескольких миллионов человек. Эти подземные оссуарии, возникшие в конце 18 века, созданы в ответ на проблемы, связанные с кладбищами Парижа.

Власти взяли на себя сложную задачу перемещения останков с кладбищ, таких как кладбище Святых Невинных, тайным образом, чтобы избежать сопротивления как общественности, так и церкви. Освященное в 1786 году, это место открыли для публичного осмотра по предварительной записи в 1809 году.

Сегодня катакомбы принимают смелых посетителей, около 550 000 туристов ежегодно исследуют их глубины. Кости, когда-то беспорядочно нагроможденные, теперь образуют организованные стены.

Недавно в твиттере аккаунт "creepy.org" начал оживленное обсуждение: переночевали бы вы в парижских катакомбах за 10 миллионов долларов. Несмотря на оживленную дискуссию, нашлись смельчаки, которые получили возможность переночевать в подземелье.

"Остров смерти"

На острове Повелья, кроме роли карантинной зоны, в 20-м веке находился сумасшедший дом Фото: James Mollison

Печально известный "Остров смерти", расположенный в нескольких шагах от венецианских каналов, исторически служил убежищем для тех, кто страдал от бубонной чумы. Темное прошлое острова, отмеченное более 160 000 смертей итальянцев, резко контрастирует с украшенными граффити стенами его старинных сооружений.

На острове Повелья, кроме роли карантинной зоны, в 20-м веке находился сумасшедший дом, известный своими якобы гротескными медицинскими экспериментами. Существуют утверждения, что с острова и сейчас доносятся призрачные перезвоны, несмотря на то, что колокол снят.

Хотя доступ к Повелье запрещен, ее зловещее присутствие можно наблюдать с соседних пляжей Лидо. Беспощадный натиск "Черной смерти" в 14 веке, уничтожившей 60% населения Европы, придает исторический контекст этому венецианскому острову.

Заброшенная больница Белиц-Хайльштеттен

Больница Белиц-Хайльштеттен (Beelitz-Heilstätten) с ее тяжелым воздухом безлюдья имеет особую привлекательность для смельчаков Фото: Википедия

Больница Белиц-Хайльштеттен (Beelitz-Heilstätten) с ее тяжелым воздухом безлюдья имеет особую привлекательность для смельчаков. Это здание, где Адольф Гитлер лечился после ранений, полученных на Сомме во время Первой мировой войны, остается жуткой реликвией.

Возведенная в 1898 году как санаторий, она превратилась в военный госпиталь на начальном этапе войны, обслуживая Имперскую армию Германии. В то время как в некоторых частях комплекса до сих пор размещаются неврологический реабилитационный центр и исследовательский центр болезни Паркинсона, хирургический корпус, психиатрическое отделение и стрельбище остаются заброшенными с 1994 года.

Несмотря на прогнившие конструкции и облупившуюся краску, здесь царит ощущение жуткого ожидания, усиленное постоянными рассказами о призраках, путешествующих по ее коридорам. В этой тревожной атмосфере сохраняется мрачное напоминание о тех, кто когда-то погиб в стенах больницы.

В Мексике Остров кукол, также известный как Остров кошмаров, занимает уникальное место в царстве мрака

В Мексике Остров кукол, также известный как Остров кошмаров, занимает уникальное место в царстве мрака. Остров, овеянный жуткими мифами и легендами, наполненный изуродованными куклами, которые населяют его здания, деревья и водные пути, напоминая образы из фильмов ужасов. Утверждения о шепотных разговорах между куклами и их заманивающем поведении к проплывающим мимо лодкам усиливают тревожную репутацию острова.

Уединенное в лесах Xochimilco, вдали от города, это место привлекает многочисленных искателей острых ощущений и туристов каждый год. Местные жители называют этот регион "чинампас", и в 1987 году его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Согласно собственному рассказу жителей острова, куклы излучают жуткую ауру, особенно под покровом темноты.

В конце концов эти загадочные места, разбросанные по всему миру, предлагают любознательным исследователям множество жутких впечатлений, лишенных эмоциональной окраски.

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