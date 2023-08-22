Его только обнаружили, и он скоро навсегда исчезнет: к Земле летит межзвездный объект (фото)

Уже в сентябре недавно открытая комета C/2023 P1 подлетит близко к нашей планете и будет выглядеть, как яркая звезда в ночном небе.

12 августа этого года японский астроном Хидео Нишимура обнаружил новую комету, которая получила название C/2023 P1(Нишимура). Ученые считают, что она может быть межзвездным объектом, который попал в Солнечную систему из-за ее пределов. Уже в сентябре эту комету можно будет увидеть в ночном небе невооруженным глазом, ведь она станет настолько яркой, что будет выглядеть как звезда. Но это будет последний раз, когда мы сможем ее наблюдать, ведь после этого она навсегда улетит из Солнечной системы, пишет Live Science.

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Как показали наблюдения за кометой C/2023 P1, она имеет гиперболическую орбиту, а это значит, что во время сближения с Солнцем комета получит необходимую энергию, чтобы улететь снова в межзвездное пространство и не остаться в нашей Солнечной системе.

Ученые пока только предполагают, что обнаруженная Нишимурой комета прибыла не с края нашей звездной системы, а сформировалась в другой системе. Если это так, то комета C/2023 P1(Нишимура) станет третьим межзвездным объектом, известным ученым, после Оумуамуа и кометы 2I/Борисова. Траектория полета кометы показывает, что это ее первое и скорее всего, последнее сближение с Солнцем и Землей, после чего она навсегда улетит из Солнечной системы.

Комета C/2023 P1(Нишимура) Фото: NASA

Когда комета максимально приблизиться к Земле 13 сентября, то ее яркость увеличится примерно в 100 раз, а это значит, что ее можно будет увидеть невооруженным глазом в ночном небе. 18 сентября комета максимально приблизиться к Солнцу и станет еще ярче, благодаря чему будет похожа на звезду. Астрономы рекомендуют наблюдать за кометой C/2023 P1 либо до заката Солнца, либо до его восхода.

В то же время, некоторые астрономы предполагают, что новая комета может и не быть межзвездным объектом, а на самом деле ее родина находится в Облаке Оорта далеко за пределами Нептуна. Возможно она тысячи лет летала на краю Солнечной системы, пока по каким-то причинам ее не притянула к себе ближе гравитация Солнца.

Ученые также точно не знают, когда комета может покинуть Солнечную систему, а также есть предположения, что она вообще не переживет близкую встречу с Солнцем и распадется на части под действием тепла звезды. Ведь кометы – это по сути куски льда с твердым ядром внутри.

Еще одной кометой, которая считается межзвездной, но ее таковой пока не признали, является комета 96P/Макхольца, открытая еще в 1986 году. Она имеет необычной химически состав и в начале этого года уже шестой раз максимально приблизилась к Солнцу, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о комете 12P/Понса-Брукса, которая во время сближения с нашей звездой приобрела очень необычную форму.

Напоминаем, что новое наблюдение за планетарной туманностью Кольцо позволило лучше разобраться в ее внутренней структуре, как уже писал Фокус. Кстати, подобная туманность возникнет в нашей Солнечной системе, когда умрет Солнце.