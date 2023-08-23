Рак простаты. МРТ- сканирование может обнаружить больше случаев, чем тесты, — исследование

Согласно новому исследованию, 10-минутное МРТ можно использовать для проверки мужчин на рак простаты.

Как показывают результаты исследования, опубликованного в издании BMJ Oncology, простое 10-минутное сканирование выявляет в два раза больше серьезных случаев рака простаты, чем существующие анализы крови, которые выявляют высокий уровень белка под названием простатический специфический антиген (ПСА), пишет Daily Mail.

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В настоящее время для выявления рака простаты врачи используют анализ крови на простатический специфический антиген, но ученые считают, что быстрое МРТ-сканирование дает гораздо лучшие результаты.

Сейчас мужчины с показателем ПСА ниже 3 нанограммов на миллилитр считаются группой с низким риском развития рака простаты, но в ходе исследования более половины мужчин, у которых были выявлены отклонения при МРТ-сканировании и у которых впоследствии был диагностирован рак простаты, имели ПСА ниже этого показателя.

Это исследование также было первым, в котором была измерена плотность ПСА – показатель, основанный на уровне ПСА по анализу крови в сравнении с объемом предстательной железы.

Ученые считают, что десятиминутное сканирование в сочетании с изучением плотности ПСА может произвести революцию в диагностике рака простаты.По словам авторов исследования, новые результаты указывают на то, что МРТ может предложить более надежный способ раннего обнаружения серьезных видов рака.

Стандартный тест на ПСА остается наиболее распространенным способом узнать, кто нуждается в дальнейшем исследовании здоровья, несмотря на то, что эти тесты не всегда дают точный результат, говорят ученые.

В новом исследовании более трехсот мужчин в возрасте от 50 до 75 лет прошли десятиминутное МРТ-сканирование простаты, а также тест на плотность ПСА. Результаты показали, что 16% мужчин подвергались риску развития рака, однако у двух третей этих мужчин ПСА был ниже 3. Более детальное сканирование показало, что у 25 из 48 этих мужчин был серьезный рак, но у 15 из них его не удалось обнаружить с помощью теста на ПСА. Отдельно тест на плотность ПСА выявил еще 16 мужчин с риском развития рака простаты, из которых у четырех обнаружили серьезный уровень развития рака.

Теперь ученые хотят провести более масштабные исследования, чтобы понять, можно ли использовать МРТ в качестве первой проверки на рак простаты. Рак простаты на ранней стадии поддается лечению.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что бороться с болезнью Альцгеймера можно с помощью еды. Как показало исследование, значительно улучшить состояние человека с болезнью Альцгеймера, можно, если делать большие перерывы в приеме пищи.

Также Фокус писал о том, что за последние 30 лет все больше молодых людей болеют раком. Исследователи обнаружили, что эта тенденция началась с 1990-х годов и продолжается по сей день, но ее причины до сих пор непонятны.

Эта статья основывается на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит лишь информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.