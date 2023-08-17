Никто не знает почему. За последние 30 лет все больше молодых людей заболевают раком

Исследователи обнаружили, что эта тенденция началась с 1990-х годов и продолжается по сей день, но ее причины до сих пор непонятны.

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Рак — ужасный диагноз, который ставится в любом возрасте, однако в новом исследовании ученые обнаружили очевидный рост заболеваемости среди молодых людей. Эпидемиологи со всего мира встревожены такой статистикой, так как все еще не могут понять причину столь стремительного роста, пишет Science Alert.

В прошлом году обзор глобальных данных о раке за последние три десятилетия показал, что у взрослых в возрасте до 50 лет рак чаще развивается с 1990-х годов. В новом исследовании врач-ученый из Национального университета Сингапура Бенджамин Кох с коллегами сосредоточились на том, чтобы понять, что происходит. В своей работе они сосредоточились на Соединенных Штатах, однако результаты анализа перекликаются с изменениями, наблюдаемыми в других странах.

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Кох с коллегами проанализировали данные с 2010 по 2019 годы в США, в общей сложности они определили 562 145 молодых людей в 17 связанных реестрах данных, в которых регистрируются новые диагнозы рака в разных штатах США. Далее они использовали эти данные для сравнения с показателями заболеваемости населения за десятилетие до 2019 года.

Результаты свидетельствуют о том, что заболеваемость раком среди людей моложе 50 лет выросла настолько, что в 2019 году было диагностировано на 3 случая на 100 000 человек больше в сравнении с 2010 годом.

По словам Коха, они с коллегами обнаружили, что рак желудочно-кишечного тракта имел наиболее высокие показатели заболеваемости среди людей. В эту категорию входит рак кишечника, аппендикса, желчных протоков и поджелудочной железы. При этом ученые заметили, что заболеваемость раком среди пожилых людей либо снижалась, либо оставалась на том же уровне.

Исследователи также отмечают, что полученные ими данные схожи с результатами международного обзора, исследованиями в Австралии, а также других странах и охватывают сразу несколько континентов. Авторы исследования полагают, что рост заболеваемости раком среди молодых людей может быть связан с употреблением ультра-обработанных продуктов.

Ученые также отмечают, что причиной роста заболеваемости могут быть и другие факторы, например:

изменение диеты;

изменение образа жизни;

изменение режима сна;

рост ожирения;

использование антибиотиков;

загрязнение воздуха.

Впрочем, назвать точные причины ученые так и не берутся. Исследователи отмечают, что эта тенденция роста заболеваемости раком среди молодых людей выглядит тревожно, однако потребуются дополнительные исследования, чтобы понять, что происходит.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.