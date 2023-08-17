Ніхто не знає чому. За останні 30 років дедалі більше молодих людей хворіють на рак

Дослідники виявили, що ця тенденція почалася з 1990-х років і триває донині, але її причини досі незрозумілі.

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Рак — жахливий діагноз, який ставиться в будь-якому віці, проте в новому дослідженні вчені виявили очевидне зростання захворюваності серед молодих людей. Епідеміологи з усього світу стривожені такою статистикою, оскільки все ще не можуть зрозуміти причину такого стрімкого зростання, пише Science Alert.

Минулого року огляд глобальних даних про рак за останні три десятиліття показав, що у дорослих віком до 50 років рак частіше розвивається з 1990-х років. У новому дослідженні лікар-науковець з Національного університету Сінгапуру Бенджамін Кох з колегами зосередилися на тому, щоб зрозуміти, що відбувається. У своїй роботі вони зосередилися на Сполучених Штатах, проте результати аналізу перегукуються зі змінами, що спостерігаються в інших країнах.

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Кох з колегами проаналізували дані з 2010 по 2019 роки в США, загалом вони визначили 562 145 молодих людей у 17 пов'язаних реєстрах даних, в яких реєструються нові діагнози раку в різних штатах США. Далі вони використовували ці дані для порівняння з показниками захворюваності населення за десятиліття до 2019 року.

Результати свідчать про те, що захворюваність на рак серед людей, молодших за 50 років, зросла настільки, що 2019 року було діагностовано на 3 випадки на 100 000 осіб більше, як порівняти з 2010 роком.

За словами Коха, вони з колегами виявили, що рак шлунково-кишкового тракту мав найвищі показники захворюваності серед людей. У цю категорію входить рак кишківника, апендикса, жовчних проток і підшлункової залози. При цьому вчені помітили, що захворюваність на рак серед літніх людей або знижувалася, або залишалася на тому ж рівні.

Дослідники також зазначають, що отримані ними дані схожі з результатами міжнародного огляду, дослідженнями в Австралії, а також інших країнах і охоплюють одразу кілька континентів. Автори дослідження вважають, що зростання захворюваності на рак серед молодих людей може бути пов'язане з вживанням ультраоброблених продуктів.

Учені також зазначають, що причиною зростання захворюваності можуть бути й інші чинники, наприклад:

зміна дієти;

зміна способу життя;

зміна режиму сну;

зростання ожиріння;

використання антибіотиків;

забруднення повітря.

Утім, назвати точні причини вчені так і не беруться. Дослідники зазначають, що ця тенденція зростання захворюваності на рак серед молодих людей має тривожний вигляд, проте потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, що відбувається.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.