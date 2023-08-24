Индия показала первые снимки Луны с места посадки аппарата миссии "Чандраян-3" (фото)

Индийский посадочный аппарат совершил историческую посадку возле Южного полюса Луны 23 августа.

В среду, 23 августа, первая часть миссии "Чандраян-3" завершилась успешным приземлением посадочного модуля и лунохода, который были созданы в Индии, в районе лунного южного полярного региона. После посадки камера индийского аппарата запечатлела место, где произошло приземление. Также космическое агентство Индии показало еще несколько изображений, которые были сделаны во время спуска на лунную поверхность, пишет Space.

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Индии удалось сделать то, что не удавалось еще ни одной стране мира — в рамках миссии "Чандраян-3", как уже писал Фокус, недалеко от Южного полюса Луны приземлился аппарат "Викрам", внутри которого находился луноход. Таким образом Индия стала не только первой страной, которая посадила свой аппарат в южном полярном регионе, но и четвертой страной, которая вообще осуществила посадку своего аппарата на Луне.

Индийское космическое агентство ISRO опубликовало набор фотографий, которые были сделаны посадочным модулем во время сближения с Луной перед приземлением, а также снимок поверхности Луны, где произошла сама посадка. Как она происходила можно увидеть на видео ниже.

Аппарат миссии "Чандраян-3" приземлился на относительно ровном участке Луны, насколько это вообще возможно, если речь идет о нашем спутнике, поверхность которого постоянно поддается бомбардировке разного размера космических камней. На изображении с места посадки можно увидеть, что в кадр попала часть посадочной опоры модуля "Викрам" и тень, которую она отбрасывает.

Место посадки индийского космического аппарата на Луне Фото: ISRO

Южный полярный регион — это цель для будущих, в том числе пилотированных миссий, многих космических агентств мира. В кратеры, которые здесь находятся никогда не попадает солнечный свет, а потому здесь в горных породах заключен водяной лед. Почему эти участки Луны никогда не видят света Солнца, Фокус уже писал. Водяной лед необходим для обеспечения постоянного присутствия человека на Луне, ведь он является источником ценных компонентов. Что же касается самих кратеров, то, как считают ученые, в них можно построить новые телескопы, которые позволят заглянуть в самые дальние уголки Вселенной.

Фотографии Луны, сделанные камерой посадочного аппарата во время приземления Фото: ISRO

Когда луноход "Прагъян" начнет исследовать Луну, то скорее всего мы увидим еще много интересных изображений поверхности спутника Земли. Сейчас на Луне начался день, который продлится две земные недели, а потому за это время и луноход, и посадочный аппарат с помощью своих приборов должны успеть выполнить поставленные перед ними научные задачи. Когда же наступит ночь на Луне, и батареи аппаратов не смогут получать энергию, то скорее всего они перестанут работать.

В 2019 году Индия не смогла посадить свой аппарат на Луне, но через 4 года после технических улучшений предыдущей миссии, ей это удалось. Чего не скажешь о России, которой понадобились многие годы, чтобы отправить свой аппарат "Луна-25" на спутник Земли. Но, как уже писал Фокус, у этой страны ничего не получилось и посадочный модуль совершил посадку на Луну, но не так, как предполагалось. Он просто упал на нее и разбился.