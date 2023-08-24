Ее переносят комары. В США редкой болезнью, поражающей мозг, заразились несколько человек

Было официально зарегистрировано два случая заражения восточным лошадиным энцефалитом. Один человек умер.

За последние несколько недель недели в штате Алабама, США, два человека заразились редким вирусом, который переносят комары. Он способен вызвать воспаление головного мозга. Один человек уже умер, пишет Live Science.

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По данным департамента здравоохранения штата Алабама, два человека заразились восточным лошадиным энцефалитом (ВЛЭ) двух населенных пунктах в округе Болдуин. Теперь местные власти обрабатывают улицы и проезжие части средствами от комаров, чтобы защитить людей от опасных укусов насекомых.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, вирус ВЛЭ встречается только на территории Северной Америки ив странах Карибского бассейна.

Переносчиками вируса являются птицы, но такой вид комаров, как Culiseta melanura, который в основном питается кровью птиц, также становится его переносчиком. Насекомые передают вирус от зараженных птиц лошадям и людям. Если для лечения лошадей существует вакцина, то для лечения людей ее нет и это связано с тем, что люди очень редко болеют ВЛЭ.

Что касается симптомов, которые проявляются у людей в результате заражения ВЛЭ, то они обычно появляются примерно через 4–10 дней после укуса комара.

У некоторых людей повышается температура, начинают болеть суставы и ощущается боль по всему телу. У других людей кроме этого появляются сильная головная боль, рвота, диарея, судороги, а также повышенная сонливость.

Вирус вызывает воспаление головного мозга или воспаление тканей, которые окружают головной и спинной мозг.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, треть людей с ВЛЭ умирают через несколько дней после появления первых симптомов болезни.

Люди, которые смогли выздороветь, все имеют длительно время от легкой мозговой дисфункции до тяжелых интеллектуальных нарушений. При этом могут возникать судороги и даже паралич. Некоторые из таких людей все же умирают через несколько лет.

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