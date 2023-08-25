Миссия "Чандраян-3". Впервые в истории луноход отправился изучать южный полярный регион Луны (фото)

27-килограмовый луноход "Прагъян" выехал из посадочного модуля "Викрам" и начал работу на лунной поверхности.

24 августа индийский посадочный модуль "Викрам", который совершил успешную посадку на Луне 23 августа, "выпустил на волю" своего напарника – луноход "Прагъян" в рамках миссии "Чандраян-3". Спустившись на поверхность Луны луноход зарядил свои батареи солнечной энергией и приступил к изучению спутника Земли, пишет New Atlas.

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Еще один этап индийской лунной миссии успешно завершен. Первый земной луноход в районе Южного полюса Луны приступил к работе. Индийские ученые сообщили, что луноход работают так, как нужно и готов к двухнедельным исследования поверхности нашего спутника.

Луноход "Прагъян" весит 27 кг и имеет длину всего 90 см, он ездит на шести колесах, а энергию получает от батареи мощностью 50 Вт. За две земные недели, пока на Луне будет продолжаться день, он должен преодолеть расстояние в примерно 500 м от посадочного модуля "Викрам". Основной задачей индийского лунохода будет изучение химического состава лунной поверхности недалеко от Южного полюса Луны. На борту лунохода находится рентгеновский спектрометр для изучения состава лунной поверхности и две одномегапиксельные камеры для создания 3D-карт района исследования.

24 августа индийский посадочный модуль "Викрам", который совершил успешную посадку на Луне 23 августа, "выпустил на волю" своего напарника – луноход "Прагъян" в рамках миссии "Чандраян-3" Фото: ISRO

У лунохода, как и посадочного модуля нет системы обогрева, а потому, когда на Луне наступит ночь, он не сможет выдержать очень низких лунных температур. К тому же его батарее перестанут получать солнечную энергию из-за недостатка света. Но индийские ученые считают, что небольшой промежуток времени луноход сможет собрать очень много важной информации о регионе, который привлекает особое внимание ученых всего мира. В этом регионе находятся большие залежи водяного льда, который можно использовать для поддержки будущего постоянного присутствия человека на Луне.

Луноход "Прагъян" весит 27 кг и имеет длину всего 90 см, он ездит на шести колесах, а энергию получает от батареи мощностью 50 Вт Фото: ISRO

Напоминаем, что Индии удалось стать первой страной мира, которой удалось посадить свои аппараты возле южного полярного региона. Также Индия стала четвертой страной на планете после США, КНР и бывшего СССР, которой удалось совершить посадку роботизированных аппаратов на поверхность Луны.

Приземление посадочного модуля миссии "Чандраян-3" на Луну 23 августа 2023 года

Фокус уже писал о том, что индийские ученые показали первые снимки, которые сделал посадочный аппарат после приземления на Луну. Также были показаны изображения лунной поверхности, которые были сделаны перед самим спуском.

Для Индии миссия "Чандраян-3" стала второй, но теперь уже успешной попыткой, посадить свой аппарат на Луне. Напоминаем, что перед этим знаменательным событием для Индии и всего мира, совершить подобное приземление не смог космический аппарат РФ. Российский модуль "Луна-25" успешно разбился о лунную поверхность 20 августа, как уже писал Фокус.