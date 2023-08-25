Стало только хуже. "Экологичная" бумажная посуда также опасна для планеты, как и пластик

Исследователи считают, что бумажные трубочки, стаканчики и тарелки содержат потенциально токсичные химические вещества и вредят окружающей среде.

Десятилетиями исследователи пытаются найти экологичную замену одноразовой пластиковой посуде, но, похоже, лучшее, что мы можем сделать для планеты — отказаться от использования одноразовой посуды в принципе, пишет Daily Mail.

Мы можем думать, что заботимся о Земле, используя бумажные соломинки, стаканчики и тарелки, однако новое исследование показывает, что содержат долговечные и потенциально токсичные химические вещества. В ходе нового исследования бельгийские ученые проверили 39 марок соломинок на наличие группы синтетических химикатов, известных как поли- и перфторалкильные вещества (PFAS).

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Результаты исследования свидетельствуют о том, что PFAS были обнаружены в большинстве протестированных образцов, однако наибольшее их количество наблюдалось в трубочках, сделанных из бамбука и бумаги. Отметим, что синтетические химикаты используются для изготовления повседневных товаров — от верхней одежды до посуды с антипригарным покрытием — устойчивых к воде, теплу и пятнам. В то же время ученые годами предупреждают, что они потенциально опасны для здоровья людей, дикой природы и окружающей среды.

Дело в том, что эти вещества разлагаются чрезвычайно медленно и могут храниться в окружающей среде тысячелетиями. Именно это их свойство и привело к тому, что их прозвали "вечными химикатами". Предыдущие исследования уже показали, что PFAS связаны с рядом проблем со здоровьем, в том числе:

низкая реакция на вакцины;

низкий вес при рождении;

заболевания щитовидной железы;

повышенный уровень холестерина;

повреждение печени;

рак почек;

рак яичек.

В ходе исследования ученые отобрали почти четыре десятка различных марок соломинок для питься, изготовленных из 5 материалов:

бумага;

бамбук;

стекло;

нержавеющая сталь;

пластик.

Соломинки, которые в основном были куплены в магазинах, супермаркетах и ресторанах быстрого питания были подвержены двум тестам на наличие PFAS. Результаты исследования свидетельствуют о том, что большинство брендов (69%) содержат вечные химикаты. При этом чаще всего их содержали соломинки, сделанные из бумаги и бамбука. Отметим, что наиболее встречающаяся PFAS, перфтороктановая кислота, запрещена во всем мире еще с 2020 года.

Кроме того ученые обнаружили трифторуксусная и трифторметансульфоновая кислоты, которые хорошо растворимы в воде, а потому могут легко вымываться из соломинок. Ученые отмечают, что концентрации PFAS во всех образцах были низкими, а так как большинство людей редко используют соломинки — риск для здоровья человека остается ограниченным. Однако "вечные химикаты" могут годами оставаться в организме человека, а значит их концентрация со временем будет лишь увеличиваться, что потенциально представляет угрозу для здоровья.

По словам соавтора исследования, ученого-эколога из Университета Антверпена, доктора Тимо Гроффена, результаты исследования показывают, что соломинки, изготовленные из материалов растительного происхождения, например, бамбука или бумаги, часто рекламируются как более устойчивые и экологически чистые, однако это не совсем так. В результате авторы исследования рекомендуют использовать соломинки из нержавеющей стали или вовсе отказаться от них.

Ранее Фокус писал о том, что стартап на Kickstarter разработал ледяные соломинки для напитков.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.