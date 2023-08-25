Астрономы впервые обнаружили очень быстрый, но очень сильный выброс энергии на Солнце

С помощью космического аппарата Solar Orbiter ученые обнаружили очень маленькие потоки энергии, которые могут быть источником энергии солнечного ветра.

Ученые впервые обнаружили очень маленькие и недолго существующие потоки энергии, которые выходят из темных корональных дыр в верхнем слое атмосферы Солнца. Их назвали пикоструи и они могут нести как энергию, так и плазму в солнечный ветер. Последний является потоком солнечных частиц, которые заполняют Солнечную систему. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science, пишет Space.

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Ученые использовали данные наблюдений за Солнцем, которые проводил аппарат Solar Orbiter с расстояния в 50 млн км от поверхности звезды, чтобы обнаружить маленькие выбросы энергии в темных корональных дырах.

Астрономы назвали их пикоструи и эти потоки энергии являются самыми маленькими по размерам и по мощности из всех наблюдаемых подобных явлений в короне Солнца. Эти пикоструи являются результатом возникновения крошечных вспышек на Солнце, которые в триллион раз меньше по мощности, чем самые сильные солнечные вспышки класса Х. Хотя пикоструи "живут" всего около минуты, тем не менее мощность их энергии сопоставима с мощностью энергии, потребляемой 10 тысячами домохозяйств в Великобритании, говорят ученые.

Ученые использовали данные наблюдений за Солнцем, которые проводил аппарат Solar Orbiter с расстояния в 50 млн км от поверхности звезды, чтобы обнаружить маленькие выбросы энергии в темных корональных дырах Фото: NASA

Ученые считают, что эти выбросы энергии являются одним из источников энергии и плазмы для солнечного ветра. Авторы предполагают, что за появление этих пикоструй в корональных дырах на Солнце отвечает магнитное пересоединение. Оно происходит, когда силовые линии магнитного поля разрываются, а затем соединяются вместе, что приводит к выбросу огромного количества энергии. В принципе, таким же образом возникают и намного более масштабные солнечные вспышки.

Астрономы предполагают, что дальнейшие наблюдения смогут выявить еще меньшие вспышки в корональных дырах и соответственно еще меньшие по размерам потоки энергии. Для ученых было настоящим сюрпризом то, что они обнаружили пиковспышки даже в самых темных и неактивных регионах корональных дыр.

Теперь же ученые планируют продолжить свои наблюдения за корональными дырами и другими потенциальными источниками солнечного ветра с помощью космического аппарата Solar Orbiter. Это даст возможность получить новую информацию о вспышках на Солнце, о выбросах плазмы и о самом солнечном ветре.

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