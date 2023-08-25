Поверхность Марса, напоминающая мозг человека: как она появилась (фото)

Некоторые участки поверхности Красной планеты напоминают по текстуре внешний вид человеческого мозга. У ученых есть несколько гипотез, почему они возникли.

Марс до сих пор остается планетой, которая скрывает очень много тайн, которые еще предстоит раскрыть. Ученые приближаются к разгадке одних секретов Марса, но другие остаются непонятными. Это, например, касается такого странного феномена, как участки Марса, которые выглядят похожими на поверхность мозга человека. Такие участки состоят из извилистых гребней и впадин. До сих пор ученые точно не знают, каким образом появился такой ландшафт, но на этот счет есть несколько теорий, пишет ScienceAlert.

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Такие странные участки поверхности находятся на Марсе в средних широтах, где северные равнины встречаются с южными высокогорьями. Также их можно найти в кратерах, долинах и у подножия возвышенностей, где есть лед. Поскольку такой рельеф возникает там, где есть лед, ученые считают, что он может быть сформирован под действием замерзшей воды.

Некоторые участки поверхности Красной планеты напоминают по текстуре внешний вид человеческого мозга Фото: NASA

Одна теория предполагает, что гребни высотой от 4 до 5 метров и впадины между ними каким-то образом были сформированы потоками льда.

Другая теория говорит о том, что такой ландшафт является следствием деятельности водяного льда под поверхностью. Сублимация льда через трещины может привести к обрушению горных пород над ним, в результате чего местность становится текстурированной.

Третья теория предполагает, что такой рельеф был создан с помощью известного на Земле процесса, который называют сортировка горных пород. Когда земля замерзает, она расширяется и подымаются осадочные породы. Когда лед тает, то осадочные породы падают обратно. На нашей планете такие повторные цикли замерзания и оттаивания поверхности создают необычные узоры.

Такие странные участки поверхности находятся на Марсе в средних широтах, где северные равнины встречаются с южными высокогорьями Фото: NASA

Очень похожую местность, напоминающую текстуру мозга человека ученые обнаружили в арктических районах Канады. Но здесь эти участки имеют намного меньший масштаб, чем на Марсе.

Пока что ученые считают, что последние две теории являются вероятным объяснением возникновения на Марсе странного рельефа. Но до конца еще точно не ясно, как появился такой же рельеф на Земле. Поэтому ученые предполгают, что нужно изучить земной аналог марсианского ландшафта и возможно это даст ключ к пониманию того, что произошло на Красной планете.

На Марсе существуют ледяные потоки, которые находятся вдали от полярных регионов, и как уже писал Фокус, один из орбитальных аппаратов смог запечатлеть движение такого потока.

Также Фокус писал о том, что марсоход NASA сфотографировал два необычных камня, которые своим внешним видом напоминают земных жителей морей.

Напоминаем, что марсоход Curiosity находится в паре метров от "Бермудского треугольника" на Марсе и впереди его ждет опасная миссия. Марсоход NASA приблизился к опасному региону на Марсе, где уже три раза терпел поражение, как уже писал Фокус.