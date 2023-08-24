Марсоход Curiosity в паре метров от "Бермудского треугольника": впереди опасная миссия

Марсоход NASA приблизился к опасному региону на Марсе, где уже три раза терпел поражение.

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Марсоход NASA Curiosity приближается к своему "Бермудскому треугольнику" на Красной планете. Каменистый регион все никак не может покориться марсоходу, который уже три раза пытался пересечь местность, пишет IFLScience.

Речь идет о марсианском хребте Гедиз Валлис (Gediz Vallis Ridge), который является частью горы Шарп, она находится в кратере Гейла, где когда-то могла течь вода. Марсоход на хребте Гедиз Валлис интересуют огромные валуны, которые скатились с более высоких регионов горы, до которых в противном случае Curiosity не смог бы добраться.

Тем не менее марсоход уже трижды потерпел неудачу на марсианском хребте, первая попытка была предпринята еще 2020 году. Тогда марсоход предпринял трудный подъем на холм Greenheugh Pediment. Вторая попытка была осуществлена в прошлом году, но путь марсоходу преградил опасный хребет, названный Gatorback. Третья попытка провалилась совсем недавно во время подъема из долины Маркер-Бэнд.

"Хребет Гедиз Валлис является долгосрочной целью миссии марсохода Curiosity, которая порой кажется невозможной", — говорится в последнем обновлении миссии.

Именно из-за этого, команда Curiosity назвала труднодоступный горный регион "Бермудским треугольником" горы Шарп, в честь места в Атлантическом океане, где бесследно исчезали корабли, самолеты и люди.

Согласно сообщению NASA, марсоход Curiosity находится всего в нескольких метрах от своей ускользающей цели.

Путь марсохода к хребту был нелегким так как каменистая местность не дает достаточной опоры для колес Curiosity. Если марсоходу все же повезет, тогда он сделает серию снимков местности, а также проведет атмосферные наблюдения, включая измерения уровня пыли и исследования неба.

"Мы надеемся, что в этот раз наш план позволит Curiosity наконец-то провести полевые исследования среди разнообразных скоплений валунов на хребте Гедиз Валлис. Будем надеяться, что наша поездка станет успешной и колеса марсохода не застрянут ни на одном из многочисленных камней на этом крутом склоне", — подытожила команда миссии.

Напомним, марсоход Curiosity нашел драгоценный камень на Марсе. По словам ученых, на Красной планете был обнаружен опал, который будет ценен для астронавтов как потенциальный источник воды.