Марсохід Curiosity за кілька метрів від "Бермудського трикутника": попереду небезпечна місія

Марсохід NASA наблизився до небезпечного регіону на Марсі, де вже тричі зазнавав поразки.

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Марсохід NASA Curiosity наближається до свого "Бермудського трикутника" на Червоній планеті. Кам'янистий регіон усе ніяк не може підкоритися марсоходу, який уже тричі намагався перетнути місцевість, пише IFLScience.

Йдеться про марсіанський хребет Гедіз Валліс (Gediz Vallis Ridge), який є частиною гори Шарп, що розташована в кратері Гейла, де колись могла текти вода. Марсохід на хребті Гедіз Валліс цікавлять величезні валуни, що скотилися з більш високих регіонів гори, до яких в іншому разі Curiosity не зміг би дістатися.

Проте марсохід уже тричі зазнав невдачі на марсіанському хребті, перша спроба була зроблена ще 2020 року. Тоді марсохід зробив важкий підйом на пагорб Greenheugh Pediment. Другу спробу було здійснено минулого року, але шлях марсоходу перегородив небезпечний хребет, названий Gatorback. Третя спроба провалилася зовсім недавно під час підйому з долини Маркер-Бенд.

"Хребет Гедіз Валліс є довгостроковою метою місії марсохода Curiosity, яка часом здається неможливою", — йдеться в останньому оновленні місії.

Саме через це, команда Curiosity назвала важкодоступний гірський регіон "Бермудським трикутником" гори Шарп, на честь місця в Атлантичному океані, де безслідно зникали кораблі, літаки та люди.

Згідно з повідомленням NASA, марсохід Curiosity перебуває всього за кілька метрів від своєї цілі, що вислизає.

Шлях марсохода до хребта був нелегким, оскільки кам'яниста місцевість не дає достатньої опори для коліс Curiosity. Якщо марсоходу все ж пощастить, тоді він зробить серію знімків місцевості, а також проведе атмосферні спостереження, включно з вимірюванням рівня пилу і дослідженням неба.

"Ми сподіваємося, що цього разу наш план дасть змогу Curiosity нарешті провести польові дослідження серед різноманітних скупчень валунів на хребті Гедіз Валліс. Будемо сподіватися, що наша поїздка стане успішною і колеса марсохода не застрягнуть на жодному з численних каменів на цьому крутому схилі", — підсумувала команда місії.

Нагадаємо, марсохід Curiosity знайшов дорогоцінний камінь на Марсі. За словами вчених, на Червоній планеті було виявлено опал, який буде цінний для астронавтів як потенційне джерело води.