Знаменитая песня рок-группы Queen заставляет инсулиновые клетки действовать: как это работает

Новое исследование показало, что музыка может в буквальном смысле спасти жизнь людям, болеющим диабетом.

Некоторые люди говорят, что рок-музыка спасла им жизнь, хотя и не в буквальном смысле. Теперь, согласно исследованию, опубликованному в журнале The Lancet, можно сказать, что музыка действительно может спасти жизнь людям по-настоящему. Это касается тех людей, которые страдают от диабета, пишет New Atlas.

Диабет – это болезнь, во время которой организм человека практически не вырабатывает инсулин. Поэтому болеющим людям нужно восполнять запасы гормона в основном с помощью инъекций. Поэтому ученые искали новый способ повышения уровня инсулина в крови у людей, болеющих диабетом. Этот новый метод сильно удивить.

Ученые получили из бактерий E. coli белок, который контролирует поток ионов кальция во внутренний клеточный материал бактерий. Затем они включили этот белок в инсулиновые клетки человека, снабдив их ионным проходом. Затем ученые узнали, что при воздействии звука эти обновленные клетки пропускают положительно заряженные ионы кальция, что заставляет инсулин сливаться с мембраной, а затем высвобождаться наружу, где он может распределяться по организму.

Возможно другие ученые использовали бы для создания ритма, чтобы заставить клетки выполнять процедуру высвобождения инсулина, какую-то установку для генерации звука, но авторы этого исследования пошли другим путем.

Ученые выяснили, что ионные каналы наиболее хорошо работают, когда на них влияет звук громкостью 60 дБ при частоте в 50 Гц. При этом для максимального выброса инсулина звук должен воспроизводиться не менее 3 секунд с паузой не более, чем 5 секунд.

Исследователи имплантировали обновленные клетки мышам и посадили грызунов на источник звука животом вниз. После этого ученые включали разные песни. Но самый лучший результат показала самая известная песня рок-группы Queen "We Will Rock You". Когда она звучала произошел выброс 70% инсулина.

Чтобы вызвать выброс инсулина, клетки нужно было разместить прямо над источником звука. Эксперимент не показал никакого эффекта с применением наушников. Ученые выяснили, что окружающие другие звуки не влияли на клетки, и это важно, ведь для пациентов может быть опасным выброс инсулина в организм из-за громкого шума в окружающей среде.

По словам авторов исследования, до создания полностью работающей системы высвобождения инсулина, которая запускается звуком, еще далеко.

