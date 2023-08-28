Созданы друг для друга: ученые разгадали причину необычно сильной любви кошек к тунцу

Помимо мурлыканья и игр, есть одна вещь, которую кошки любят безоговорочно: дразнящий вкус тунца. Ученые приоткрыли завесу тайны необычного пищевого магнита.

Многим из нас, при вопросе о предпочтении кошек и котов сразу приходят на ум ласки, сон и… тунец. Те, кто имел счастье разделить свой дом с кошачьими, наверняка замечали их особую тягу к тунцу. Заметили этот загадочный магнит для них и ученые, благодаря последним научным исследованиям которых эта кошачья страсть может перестать быть загадкой, пишет Science.

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Если у человека есть пять основных вкусов: сладкий, соленый, кислый, горький и умами, то кошки, будучи в первую очередь хищниками, имеют сильную склонность именно к вкусу умами. Вкус умами часто ассоциируется с мясом и является производным от некоторых аминокислот. В новом исследовании ученые сделали интересное открытие: кошки обладают вкусовыми рецепторами, специально приспособленными для распознавания умами, а точнее, элементов, которые в изобилии содержатся в тунце. Именно так, тунец является для наших пушистиков настоящим маяком, ведущим к лакомству с ароматом умами.

Еще одним интересным фактом о кошках является их неспособность чувствовать сладкие вкусы. Причина этого проста — кошкам не хватает жизненно важного белка, необходимого для восприятия сахара. По замыслу эволюции, животному, потребляющему в основном мясо, сахар не предоставляет ничего полезного. Таким образом, природа поддерживает низкоуглеводную диету для кошек.

В эксперименте с участием 25 кошек ученые предлагали любопытным питомцам воду, смешанную с различными комбинациями аминокислот. Кошки, несомненно, тянулись к мискам, содержащим именно те соединения, которые в изобилии содержатся в тунце. Неожиданным поворотом оказался порядок, в котором кошки распознают вкус умами. Люди обычно сначала чувствуют аминокислоты, которые затем усиливаются нуклеотидами. Однако у кошек все происходит наоборот. Как будто природа сыграла с ними небольшую вкусовую шутку!

Это исследование согласуются и с реальными наблюдениями. Например, в Японии вид рыбы, близкородственной тунцу, называемый бонито, часто используется в качестве усилителя вкуса умами в продуктах питания. Если посыпать его на кошачий корм, то даже самые привередливые питомцы не могут устоять. Это открытие может привести к созданию более вкусных и полезных продуктов питания для кошек. Представьте себе, что лекарственные препараты с привкусом умами станут более приятными для наших пушистых друзей. Больше не придется бороться со своим питомцем, жертвуя пальцами, руками и лицом, во время приема лекарств!

Любопытно, что, хотя кошки появились в пустынях? где рыба не является обычным блюдом, история свидетельствует о том, что они уже давно являются поклонниками водной диеты. На древнеегипетских рисунках, датируемых 1500 г. до н.э., изображены кошки, лакомящиеся рыбой. К Средним векам в некоторых ближневосточных портах кошки превратили рыбу, в том числе тунца, в обычную пищу. Возможно, такая адаптация была эволюционным благом, поскольку кошки, предпочитающие рыбу, имели более высокие шансы на выживание, чем их нелюбители.

Хотя нам удалось добиться успехов в понимании того, почему кошки любят тунца, это только начало. По мере того как исследователи будут углубляться, мы сможем узнать больше о восхитительных сложностях кошачьего мира. А пока, когда в следующий раз вы увидите, как кошка жадно поглощает лакомство с тунцом, вы будете знать немного больше о научных причинах, лежащих в основе ее выбора.

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