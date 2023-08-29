Вестник грядущих эпидемий. Ученые разработали способ раннего выявления вирусных инфекций

Новое открытие может помочь врачам выявлять вирусные инфекции, в том числе и вирус, вызывающий COVID-19, еще до появления у пациентов тяжелых симптомов.

Вирус COVID-19 распространился по всему миру и затронул многих людей. Хотя у нас есть некоторые способы его диагностики, всегда ведутся работы, чтобы найти более быстрые и эффективные инструменты. Новое исследование, направленное именно на это посвящено изучению метаболической реакции организма при заражении вирусом, подобным COVID-19, пишет Medical News.

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Известно, что при заражении вирусом COVID-19 в крови людей происходят изменения определенных химических веществ, известных как биомаркеры, которые помогают врачам отслеживать развитие заболевания. В новом исследовании более пристально изучались аналогичные маркеры, но на этот раз в моче.

Используя современные методы, ученые проанализировали образцы мочи больных и не больных COVID-19. Они искали специфические молекулы, некоторые из которых вырабатываются нашим организмом естественным образом для борьбы с вирусами.

Результаты исследования оказались удивительными: в моче инфицированных пациентов было обнаружено 10 специфических молекул — так называемых нуклеозидных аналогов. Причем восемь из них оказались совершенно новыми для науки в этом контексте, а это значит, что в нашем арсенале гораздо больше средств защиты, чем мы думали раньше.

Эти молекулы не были просто попавшимися в ходе исследования, они были напрямую связаны с естественной защитой организма от вирусов. Кроме того, уровень этих молекул был значительно выше у больных COVID-19, чем у людей без инфекции. Это позволяет предположить, что анализ на наличие этих молекул может стать надежным способом определения инфицированности человека вирусом. Более того, уровень этих молекул изменялся с течением времени, что позволяет судить о прогрессировании и тяжести заболевания.

Это не просто интересное научное открытие. Оно имеет вполне реальные практические последствия. Наличие этих молекул может служить системой раннего предупреждения. Вместо того чтобы ждать, пока проявятся тяжелые симптомы, врачи смогут обнаруживать и устранять вирусные инфекции гораздо раньше, что значительно облегчит жизнь пациентов и их шансы на полное выздоровление.

Проще говоря, представьте, что в вашем автомобиле появилась новая лампочка на приборной панели, которая загорается не тогда, когда двигатель сломался, а когда он только начинает проявлять признаки износа. Это как бы предупреждает вас, позволив вам подготовится и принять нужные меры, пока ситуация не ухудшилась.

При всей важности открытия, ученым предстоит еще много работы. Цель состоит в том, чтобы лучше понять эти молекулы, а затем разработать инструменты или тесты для выявления этих ранних признаков вирусных инфекций. Хотя в настоящее время исследование сосредоточено на COVID-19, этот же метод может помочь и при работе с другими вирусами.

В то время как мы боремся с проблемами здравоохранения во всем мире, появление нового метода раннего выявления проблем не может не радовать. Возможно вспышки будущих пандемий удастся пресекать на корню, разгрузив и без того работающие на износ системы здравоохранения по всему миру.

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