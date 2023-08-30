Ученый из Гарварда говорит, что нашел инопланетные объекты на Земле: их сотни в Тихом океане (фото)

Физик Ави Леб считает, что десятки крошечных фрагментов, которые он нашел на дне Тихого океана, точно являются межзвездными объектами

Ученый из Гарвардского университета Ави Леб, который в течение месяца вместе с коллегами изучал крошечные сферы, обнаруженные на дне Тихого океана, считает, что они прибыли из-за пределов Солнечной системы, пишет Daily Mail.

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Во время экспедиции к месту падения в 2014 году межзвездного объекта CNEOS1 (2014-01-08) или IM1 Ави Леб и его коллеги обнаружили десятки металлических сфер, хотя их может быть намного больше на дне. Как показал анализ, многие из них имеют химический состав, который не соответствует известным природным или искусственным сплавам.

Леб продолжает считать, что эти сферы могут быть обломками космического аппарата инопланетян, хотя результаты так и не дали точного ответа, являются ли они частью инопланетной технологии или частью комического камня. Но ученые уверены, что эти сферы прибыли к нам точно не из нашей Солнечной системы.

Ученые уверены, что эти сферы прибыли к нам точно не из нашей Солнечной системы Фото: Daily Mail

Анализ фрагментов межзвездного объекта показал, что они богаты бериллием, лантаном и ураном, а также содержат немного таких элементов, как рений — один из самых редких химических элементов, обнаруженных на Земле.

По словам Леба, химические соединения в составе фрагментов не соответствуют сплавам, обнаруженным на Земле, Луне, Марсе или в метеоритах из Солнечной системы.

В течение многих лет Леб утверждает, что инопланетяне могли посещать Землю. Даже известный межзвездный объект Оумуамуа, который многие ученые считают обычным камнем, Леб принимает за возможную инопланетную технологию.

Сейчас уже подтверждено, что еще в 2014 году на Землю упал объект IM1, который в результате взрыва распался на части и упал в воды Тихого океана. Предварительно Леб предположил, что это может быть межзвездный объект, и некоторые ученые с ним согласились.

По словам Леба, химические соединения в составе фрагментов не соответствуют сплавам, обнаруженным на Земле, Луне, Марсе или в метеоритах из Солнечной системы Фото: Daily Mail

Теперь же, по словам Леба, у него есть точные доказательства того, что этот объект точно прибыл из-за пределов Солнечной системы. Теперь осталось доказать теорию о том ,что он может иметь искусственное происхождение, то есть может быть обломком космического корабля инопланетян.

Еще в конце прошлого месяца Ави Леб заявил, что химический анализ найденных фрагментов покажет имеют ли они искусственное происхождение. Физик предположил, что это могли быть обломки внеземного аппарата диаметром 1 метр и весом 500 кг, как уже писал Фокус.

Сами же фрагменты межзвездного объекта Ави Леб и его коллеги обнаружили еще в июне. Тогда ученый из Гарварда впервые заявил о том, что эти сферы могут иметь искусственное происхождение, как уже писал Фокус.

Первый проведенный химический анализ фрагментов, поднятых с глубины в 1,7 км, уже указывал на аномальный состав, и он отличался от известных искусственных сплавов или состава астероидов, как уже писал Фокус.