Урезали калории не жертвуя вкусом. Ученые предложили ароматные альтернативы вредной пище

Исследователи недавно раскрыли секрет сохранения вкуса при сокращении вредных для здоровья ингредиентов.

Всем нам знакома эта проблема: самые вкусные блюда, как правило, содержат не самые полезные для нас ингредиенты. Однако новое интересное исследование, проведенное в штате Пенсильвания, позволяет предположить, что существует способ сократить количество вредных веществ без ущерба для вкуса, пишет New Atlas.

Исследователи, занимающиеся разработкой стратегий борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, попытались создать более здоровые версии десяти классических блюд. Их задача состояла в сокращении количества вредных ингредиентов, таких как насыщенные жиры, натрий и сахар, и при этом сохранить вкусовые рецепторы.

Кристина Петерсен, доцент Пенсильванского государственного университета, подчеркивает важность этого исследования. Она отмечает: "Чтобы стимулировать здоровое питание, пища должна быть аппетитной. Эта задача позволила нам испытать различные варианты популярных блюд".

Для экспериментов исследователи приготовили три варианта таких блюд, как мясной рулет, пирожные и пицца:

Старый добрый оригинальный рецепт (ОР), содержащий все те ингредиенты, которые мы так любим, остался неизменным. Улучшенная версия (УВ) оригинала подверглась серьезным изменениям, в результате чего избавилась от множества вредных компонентов. Версия с улучшенным вкусом и содержанием питательных веществ (УВСПВ) — по сути являлась копией УВ, но с добавлением различных трав и специй.

Для наглядности: в блюде из курицы со сливочным соусом в оригинальном варианте использовалось большое количество сливочного масла, соли и цельного молока. В УВ эти ингридиенты заменили растительным маслом, обезжиренным молоком и нежирным выпаренным молоком с меньшим количеством соли. Ну а версия УВСПВ обзавелась комбинацией, в которой ингредиенты УВ сочетаются с ароматной смесью лукового порошка, чесночного порошка, семян горчицы и др.

Блюда УВСПВ, на удивление, стали хитом среди участников исследования, обойдя оригинал. Для многих блюд версия УВСПВ оказалась предпочтительнее, чем ОР, или, по крайней мере, была оценена так же. Только три блюда — пицца, макароны с сыром и пирог с курицей, не смогли превзойти свои оригинальные варианты.

Однако стоит упомянуть о потенциальном конфликте интересов. Исследование финансировалось производителем специй. Тем не менее, оно прошло тщательную экспертную оценку и должно быть опубликовано в уважаемом журнале Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, где уже доступна предварительная его версия.

Таким образом, данное исследование дает надежду тем, кто стремится к более здоровой и в то же время ароматной и вкусной пище. Петерсен считает, что подобные изменения могут оказать значительное влияние на пищевую промышленность и желание людей питаться с приоритетом пользы для здоровья. Она представляет себе будущее, в котором покупные продукты будут дополняться травами и специями, что даст каждому возможность наслаждаться питательной и вкусной пищей и при этом найти что-то для себя. Для всех гурманов это может стать переломным моментом. Здоровая пища необязательно должна быть безвкусной. Похоже, что для изменения ситуации достаточно щепотки розмарина и кайенского перца.

