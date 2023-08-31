Сонное царство. Ученые назвали идеальную температуру в комнате, которая поможет выспаться

Исследователи обнаружили, что эффективность ночного отдыха зависит от температуры в спальне — существует идеальный диапазон.

Известно, что сон жизненно необходим человеку не только для физического, но и психологического здоровья. Недостаток или проблемы со сном могут навредить нашему здоровью и ухудшить качество жизни, а потому исследователи годами пытаются найти то, что поможет нам лучше засыпать и эффективно отдыхать, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из Института исследований старения Хинды и Артура Маркуса в США сосредоточились на изучении того, какой должна быть температура в спальне. Ученые обнаружили, что существует некий температурный диапазон, в котором мы высыпаемся эффективнее, при этом более низкие или более высокие температуры могут в действительности навредить нашему отдыху.

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В ходе исследования ученые попросили полсотни человек в возрасте 65 лет и старше носить специальные мониторы, которые отслеживали качество сна в течение 1,5 лет. Отметим, что исследование было проведено в Бостоне — прибрежном городе с теплым и влажным климатом летом и холодными зимами. В результате ученым удалось собрать данные о 11 000 ночах сна, а также информацию об условиях ночного отдыха реципиентов.

Результаты исследования показывают, что участники наиболее эффективно высыпались, когда температура в спальне держалась в диапазоне от 20 до 25 градусов по Цельсию. Более того, ученые обнаружили, что в этом диапазоне сон также был наименее беспокойным, а температура в 20°C, вероятно, была связана с самым продолжительным сном.

При этом ученые обнаружили снижение эффективности отдыха на 5-10%, когда температура воздуха в спальне поднималась до 30°C. При такой температуре реципиент также были наиболее беспокойными.

Отметим, что предыдущие исследования уже показали, что повышение температуры на 5°C оказалось настолько велико, что влияло на когнитивные функции, стресс, активность, тревогу, усталость, а также настроение реципиентов. К слову, ученые считают, что эффект от повышения температуры во время сна сравним с употреблением алкоголя вечером или хронические боли.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Science of the Total Environment. Авторы исследования заявили, что оптимальной температурой для спальни является диапазон 20-25°C. По словам ведущего автора исследования Амира Баниассади, полученные ими результаты также свидетельствуют о том, что климатический кризис и экстремальные температуры, с которыми столкнулась наша планета, могут повлиять на качество сна людей.

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