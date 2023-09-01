Ложная надежда. Наука вынесла приговор диете по группе крови

Хотя идея приема пищи в зависимости от группы крови звучала свежо и интригующе, реальность оказалась не столь радужной, а ограничения диеты могут принести больше вреда, чем пользы.

Наш тип крови с самого рождения диктует многие нюансы нашей жизни, можно сказать предрешая определенные особенности без нашего ведома. К счастью, в плане кулинарных предпочтений, наша кровь предоставляет свободу выбора трапезы. Однако существует диета, которая предполагает подбор еды соответственно типу крови. Но прежде чем вы начнете менять свой список продуктов, стоит разобраться, обоснована ли она научно, пишет U.S. News & World Report.

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В середине 90-х годов прошлого века Питер Д. Д'Адамо, врач-натуропат, в своей книге "Ешьте правильно по своей группе крови" представил концепцию диеты по группе крови. Идея была простой и в то же время новаторской: для оптимального здоровья людям с разными группами крови (О, A, B или AB) следует употреблять разные продукты.

Людям с группой А, например, рекомендуется вегетарианская диета и центрирующие упражнения, такие как медитация. Тип В включал в себя всеядную диету, включающую зерновые, мясо, молочные продукты, а также некоторые виды активностей, например, пешие прогулки. Типам АВ были рекомендованы баранина, рыба, зерновые, овощи и успокаивающие упражнения, например йога. В то время как тип О обозначались, как приверженцы высокобелковой диеты, больше склоняющиеся к мясу, рыбе и энергичным физическим нагрузкам.

Эта необычная идея нашла отклик в сердцах и желудках многих. Новый способ питания, основанный на группе крови, показался свежим, и многие захотели попробовать. Но действительно ли эта диета по группам крови работает? Наука дает однозначный ответ: Нет. Подробный анализ, проведенный в 2013 г., показал, что нет достоверных доказательств связи между группами крови и конкретными диетами, способствующими укреплению здоровья. В 2020 году было проведено исследование, подтвердившее отсутствие связи между группой крови, массой тела, жировой массой и даже контролем уровня сахара в крови.

Доктор Нил Барнард из Комитета врачей за ответственную медицину отметил, что результаты исследования не выявили различий между группами крови в отношении пользы диеты. Таким образом, если кто-то похудел, соблюдая диету по группе крови, то, скорее всего, это произошло из-за сокращения потребления калорий, а не из-за его группы крови.

Более того, любая диета, ограничивающая целые категории продуктов питания, может оказаться потенциально вредной в долгосрочной перспективе. Постоянные же циклы смены диет не способствуют укреплению здоровья.

Хотя диета по группе крови не является вредной и в целом способствует здоровому питанию, в ней есть и ненужные ограничения. Как и при любой другой диете, необходимо следить за тем, чтобы не упустить жизненно важные питательные вещества. Например, если диета по группе крови предполагает отказ от молочных продуктов, очень важно получать кальций из других источников.

Однако самый большой риск — почувствовать разочарование, осознав, что диета не имеет научного обоснования. Поэтому, вместо того чтобы привязываться к идее диеты по группе крови, лучше выбрать диету, соответствующую вашим конкретным потребностям и целям. Прежде чем приступать к радикальным изменениям в питании, всегда консультируйтесь со специалистами — врачами или диетологами. Они помогут подобрать не только здоровый, но и подходящий именно Вам подход.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли диету, помогающую оставаться молодым. Новое исследование подтверждает, что определенный рацион способен замедлить старение на биологическом уровне.

Также Фокус писал о диете, снижающей риск ранней смерти на 50%. Авторы исследования уверены, что определенный рацион способен продлить жизнь и снизить риск смерти от целого ряда заболеваний.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.