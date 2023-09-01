Верные ангелы-хранители. 8 заболеваний, которые собаки способны унюхать на ранних стадиях

Мощный нос вашего пушистого друга предназначен не только для вынюхивания лакомств — он может стать будущим медицинской диагностики.

Мы, кажется уже давно перестали удивляться тому, как наша собака может найти то самое печенье, которое мы бросили под диван, или как она улавливает запах задолго до нас. Но оказывается, их мощное обоняние способно не только находить лакомства, но и выявлять развивающиеся у нас заболевания, от которых мы сами еще не догадываемся, пишет New Atlas.

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Острота носа собак обусловлена наличием 220 миллионов обонятельных рецепторов, что превышает наши 5 миллионов. В сочетании с их учащенным дыханием неудивительно, что они постоянно что-то вынюхивают. Удивительно то, что это невероятное обоняние позволяет им выявлять заболевания у людей.

Когда наше здоровье ослабевает, организм выделяет особые соединения, которые словно невидимое облако окружают нас. Например, при некоторых заболеваниях выделяются летучие органические соединения (ЛОС), которые собаки могут распознать, даже если мы этого не можем. Эти изменения, часто в запахе изо рта или тела, свидетельствуют об изменениях в нашем здоровье, и наши собачьи товарищи быстро их замечают.

Рассмотрим подробнее некоторые заболевания, которые собаки, по-видимому, умеют определять:

Рак: Собаки доказали, что они способны распознать все — от рака кожи до рака яичников и легких. В одном из исследований собака с невероятной точностью определила рак молочной железы в образцах мочи. Но дело не только в дрессировке. Некоторые собаки спонтанно предупреждают своих хозяев о проблемах со здоровьем, как, например, собака-спасатель, которая непрерывно вылизывала небольшую отметину за ухом хозяина, что впоследствии оказалось меланомой.

Диабет: Собаки обучены предупреждать людей о слишком высоком или слишком низком уровне сахара в крови. Они улавливают особый запах, который человек не может распознать, что может спасти жизнь. Одно из исследований рассказало, что в 81% случаев собаки быстро улавливали кардинальные изменения в уровне сахара своих хозяев.

Нарколепсия: Это заболевание, при котором нарушается цикл "сон-бодрствование". Известны случаи, подтвержденные исследованиями, когда собаки определяли людей с этим заболеванием по характерному запаху, который могут издавать больные нарколепсией.

Эпилепсия: Не только дрессированные собаки, но даже обычные домашние животные способны определить, когда у человека начинается припадок.

Мигрень: Некоторые люди, страдающие мигренью, заметили, что их собаки ведут себя по-другому, возможно, предупреждая их за несколько часов до приступа мигрени.

Болезнь Паркинсона: Исследования показывают, что собаки могут распознавать людей с болезнью Паркинсона, независимо от того, принимают они лекарства или нет.

Малярия: В ходе уникального эксперимента собаки безошибочно определяли детей, больных малярией, просто обнюхивая их носки.

COVID-19: Новые данные свидетельствуют о том, что наши пушистые друзья могут определять COVID-19 не хуже, если не лучше, чем некоторые тесты, на которые мы полагаемся сегодня.

При таком наборе способностей интересно, почему мы не используем собак чаще в медицинских учреждениях, подобно тому, как их используют на границах и в полиции. В последнее время наблюдается спешка в создании дорогостоящих технических устройств для выявления заболеваний. А в это время наши верные четвероногие друзья ждут своего часа, готовые использовать свои природные способности.

Представьте себе мир, в котором собаки-терапевты в больницах и домах престарелых выполняют роль мониторов здоровья. Утешительное и практичное будущее, не правда ли?

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.