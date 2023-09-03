Их стоит исключить из рациона, чтобы перестать храпеть: эксперты назвали эти продукты

Ночью можете храпеть и вы, и ваш партнер, но и то и другое может сильно раздражать. Вот как можно избавиться от храпа.

Эксперты считают, что если храп не дает вам спать из-за того, что храпит ваш партнер или же наоборот ваш храп раздражает того, кто спит с вами вместе, нужно исключить из рациона некоторые продукты, пишет The Mirror.

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Для того, чтобы избавить себя или своего партнера от раздражающего ночного храпа нужно изменить свой рацион, считают эксперты. Например, не нужно есть перед сном молочные продукты и фаст-фуд.

По словам ученых, некоторые продукты питания заставляют организм вырабатывать больше слизи и таким образом воспаляются носовые проходы. В результате человек начинает громко храпеть. Для того, чтобы минимизировать появление храпа перед сном можно есть овощи, фрукты и орехи, но некоторые другие продукты питания стоит избегать.

По словам эксперта по питанию Эшли Тош, исключение из рациона тех или иных продуктов не избавит полностью от храпа, но это поможет уменьшить его проявление.

Например, нужно сократить употребление перед сном обработанной пищи, молочных продуктов, изделий из пшеницы и тех, которые содержат много сахара. Таким образом носовые проходы не будут сильно заполняться слизью и это даст возможность лучше дышать.

В первую очередь эксперты рекомендуют избегать употребления перед сном сыра, йогурта и мороженого. Дело в том, что лактоза, которая содержится в этих молочных продуктах увеличивает выработку слизи, которая может способствовать появлению храпа.

Для того, чтобы избавить себя или своего партнера от раздражающего ночного храпа нужно изменить свой рацион, считают эксперты Фото: The Mirror

По словам Тош, также не нужно употреблять перед сном разные сладости и сладкие напитки, поскольку обработанный сахар также может привести к воспалению носовых проходов. Хлеб и любая выпечка не только способствуют воспалению, но и стимулируют выработку молекул, вызывающих выработку слизи.

Никогда не следует есть фаст-фуд перед сном, поскольку продукты с высокой степенью обработки могут вызвать заложенность дыхательных путей. По словам экспертов, любой обильный прием пищи перед сном также может усилить проявление храпа из-за расстройства в работе желудка. Также эксперты рекомендуют не есть перед сном мяса. Оно может вызвать храп поскольку высокое содержание белка и жиров вызывают выработку слизи.

Эксперты считают, что исключение этих продуктов из рациона могут помочь минимизировать проявление храпа. Хотя этому может также способствовать отказ от курения и алкоголя. Если же храп имеет хронический характер, то это может быть признаком разных болезней, а потому в этом случае лучше обратиться за консультацией к врачу.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.