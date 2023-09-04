Кулинарный враг метастаз. Имбирь из Юго-Восточной Азии помогает в борьбе с раком

Данный имбирь известный своим неповторимым ароматом. Но в будущем он может стать потенциальным средством борьбы с раком, благодаря необычным свойствам его экстракта.

Многие из нас знают кенкур как вкусную приправу, используемую в кулинарии, или как натуральное средство от расстройства желудка. Но теперь ему, наряду с овощами и фруктами, найдено еще одно интригующее применение. Исследователи из японского университета OMU обнаружили, что этот имбирь, родом из Юго-Восточной Азии, может играть определенную роль в борьбе с раком, пишет SciTechDaily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Кенкур, известный также как Kaempferia galanga — растение родом из Юго-Восточной Азии, особенно известное благодаря своим ароматным корневищам. Часто используется в качестве кулинарной приправы, является близким родственником имбиря и обладает характерным ароматом. В традиционной медицине считается, что кенкур обладает различными терапевтическими свойствами — от облегчения пищеварения до снятия воспаления.

В своем исследовании авторы показали, что экстракты кенкура, особенно компонент под названием этил-п-метоксициннамат (ЭМС), способны тормозить рост раковых клеток. Это было замечено не только в лабораторных пробирках, но и в практических исследованиях на животных.

В прошлом в научном сообществе уже были разговоры о том, что ЭМС обладает потенциальными противораковыми свойствами. Эти разговоры велись вокруг влияния ЭМС на так называемый митохондриальный фактор транскрипции А (TFAM). TFAM участвует в размножении раковых клеток, поэтому его замедление может стать одним из способов борьбы с заболеванием. Однако до последнего исследования ученые не знали, как именно это происходит.

Теперь, благодаря новым результатам, мы лучше понимаем, как экстракт кенкура и ЕМС могут стать ценными инструментами в борьбе с раком. Один из авторов даже считает, что по мере накопления новых знаний TFAM может стать важным признаком, на который следует обращать внимание при оценке эффективности потенциальных методов лечения рака в будущем.

Таким образом, исследования кенкура и входящего в его состав ЭМС пока находятся на начальной стадии. Однако уже первые результаты позволяют говорить о перспективности этой пряности из Юго-Восточной Азии для лечения рака. Возможно, в будущем природа подарит нам очередное спасение, в этот раз нацеленное на этого разрушительного и смертельно опасного врага.

Ранее Фокус писал о том, что нужно делать мужчинам, чтобы снизить риск девяти видов рака. Исследователи считают, что определенные аэробные упражнения способны значительно снизить риск развития онкологии, но только у мужчин.

Также Фокус писал о том, что определенные витамины могут провоцировать развитие рака. Исследование группы ученых из Южной Кореи пояснило, какая пища может способствовать появлению злокачественных образований.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.