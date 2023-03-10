Регулярное употребление разноцветных фруктов и овощей может помочь предотвратить рак простаты

Результаты двух исследований, подчеркивают важность средиземноморской или азиатской диеты, включающей эти продукты.

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Мужчины, регулярно употребляющие разноцветные фрукты и овощи, имеют меньше шансов получить диагноз рака простаты (РП), согласно новому исследованию ученых Университета Южной Австралии. Разнообразие продуктов, богатых определенными микроэлементами, помогает предотвратить рак простаты (РП), а также ускорить выздоровление мужчин, которые проходят лучевую терапию этого заболевания, пишет New Atlas.

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Исследователи сравнили концентрацию микроэлементов в плазме крови больных раком простаты и здоровой контрольной группы, выявив низкий уровень лютеина, ликопина, альфа-каротина и селена у больных РПЖ и высокий уровень железа, серы и кальция в той же группе по сравнению с контрольной группой.

Повышенное повреждение ДНК после радиационного облучения также было связано с низким содержанием ликопина и селена в плазме крови. Мужчины с концентрацией ликопина в плазме крови менее 0,25 микрограмма (мкг) на миллилитр (мл) и/или селена менее 120 мкг/л имеют повышенный риск развития рака простаты и, вероятно, более чувствительны к повреждающему действию радиации.

Продукты, богатые ликопином, включают помидоры, дыни, папайю, виноград, персики, арбузы и клюкву. Продукты, богатые селеном, включают белое мясо, рыбу, моллюсков, яйца и орехи.

Соавтор исследования доктор Пермал Део говорит, что употребление продуктов, естественно богатых ликопином и селеном, предпочтительнее, чем прием добавок, польза от которых, согласно предыдущим исследованиям, ограничена.

"Наша рекомендация — придерживаться средиземноморской диеты, заручившись помощью диетолога, поскольку люди усваивают питательные вещества по-разному, в зависимости от пищи, пищеварительной системы, генотипа человека и, возможно, его микробиома", – заявил Део.

Рак простаты остается одним из самых распространенных и смертельных видов рака у мужчин, но дефицит питательных веществ, связанный с ним, остается практически неизвестным, отсюда и данное исследование. Другие факторы риска, такие как этническая принадлежность, семейная история и возраст, ранее уже были связаны с раком простаты.

"Существуют убедительные доказательства того, что избыточный вес и высокий рост повышают риск развития рака простаты. Диеты с высоким содержанием молочных продуктов и низким содержанием витамина Е также могут повышать риск, но доказательства не столь однозначны".

Витамин Е содержится в растительных маслах, орехах, семенах, фруктах и овощах.

Исследование является первым, в котором оценивается концентрация микроэлементов в плазме крови в связи с раком простаты у населения Южной Австралии.

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