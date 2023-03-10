Регулярне вживання різнокольорових фруктів та овочів може допомогти запобігти раку простати

Результати двох досліджень, наголошують на важливості середземноморської або азіатської дієти, що включає ці продукти.

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Чоловіки, які регулярно вживають різнокольорові фрукти та овочі, мають менше шансів отримати діагноз раку простати (РП), згідно з новим дослідженням вчених Університету Південної Австралії. Різноманітність продуктів, багатих на певні мікроелементи, допомагає запобігти раку простати (РП), а також прискорити одужання чоловіків, які проходять променеву терапію цього захворювання, пише New Atlas.

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Дослідники порівняли концентрацію мікроелементів у плазмі крові хворих на рак простати та здорової контрольної групи, виявивши низький рівень лютеїну, лікопіну, альфа-каротину та селену у хворих на РПЗ та високий рівень заліза, сірки та кальцію в тій же групі порівняно з контрольною групою.

Підвищене пошкодження ДНК після радіаційного опромінення також було пов'язане з низьким вмістом лікопіну та селену у плазмі крові. Чоловіки з концентрацією лікопіну в плазмі крові менше 0,25 мікрограма (мкг) на мілілітр (мл) та/або селену менше 120 мкг/л мають підвищений ризик розвитку раку простати і, ймовірно, більш чутливі до дії, що пошкоджує радіацію.

Продукти, багаті лікопіном, включають помідори, дині, папайю, виноград, персики, кавуни та журавлину. Продукти, багаті на селен, включають біле м'ясо, рибу, молюсків, яйця і горіхи.

Співавтор дослідження доктор Пермал Део говорить, що вживання продуктів, природно багатих на лікопін і селен, краще, ніж прийом добавок, користь від яких, згідно з попередніми дослідженнями, обмежена.

"Наша рекомендація — дотримуватися середземноморської дієти, заручившись допомогою дієтолога, оскільки люди засвоюють поживні речовини по-різному, залежно від їжі, системи травлення, генотипу людини і, можливо, її мікробіоми", — заявив Део.

Рак простати залишається одним із найпоширеніших і смертельних видів раку у чоловіків, але дефіцит поживних речовин, пов'язаний з ним, залишається практично невідомим, звідси і це дослідження. Інші фактори ризику, такі як етнічна приналежність, сімейна історія та вік, раніше вже були пов'язані з раком простати.

"Існують переконливі докази того, що надмірна вага та високий ріст підвищують ризик розвитку раку простати. Дієти з високим вмістом молочних продуктів і низьким вмістом вітаміну Е також можуть підвищувати ризик, але докази не такі однозначні".

Вітамін Е міститься в рослинних оліях, горіхах, насінні, фруктах та овочах.

Дослідження є першим, у якому оцінюється концентрація мікроелементів та мікроелементів у плазмі крові у зв'язку з раком простати у населення Південної Австралії.

Раніше Фокус писав про дуже дивний випадок. Рідкісна форма раку простати змусила чоловіка заговорити ірландським акцентом.