Сохранят и укрепят сердце: 5 растений, помогающих регулировать уровень холестерина

От набора специй до ближайшего сада — природа может найти то решение проблемы холестерина, которое мы так долго искали, утверждает врач.

Холестерин необходим всем нам, но слишком большое количество "плохого" холестерина может привести к проблемам со здоровьем. К счастью, эксперт по питанию собрала список из растений, которые помогут с регулированием уровня неоднозначного вещества, пишет Express.

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Холестерин как ничто подходит под определение "с ним плохо, но без него еще хуже". Это вещество в любой момент готово выйти из-под контроля и причинить серьезный вред нашему здоровью. При этом он необходим для строительства клеток и производства некоторых важных веществ в нашем организме, так что без него — никак. Но избыток "плохого" холестерина может закупорить артерии, что несет в себе серьезную опасность для жизни.

Но некоторые растения могут помочь поддерживать уровень холестерина на здоровом уровне. Доктор Памела Мейсон, эксперт по питанию, считает, что существует пять конкретных наименований, которые могут помочь в управлении этим уровнем.

Мейсон рекомендует следующие пять ингредиентов для включения в диету, направленную на регулирование холестерина:

Имбирь: по данным исследования, проведенного на 70 больных сахарным диабетом, ежедневное употребление 1600 мг имбиря в течение 12 недель может способствовать снижению уровня холестерина.

Черника: доктор Мейсон подчеркивает важность разнообразного питания и считает, что включение в рацион черники наряду с другими фруктами и овощами может способствовать укреплению общего здоровья.

Клюква: в одном из исследований у участников с диабетом, употреблявших клюкву, наблюдалось улучшение липидного профиля.

Чеснок: исследования показывают, что чеснок способен снижать уровень холестерина и жиров в крови. Некоторые чесночные добавки позволили снизить уровень общего холестерина на 29,8 мг/дл.

Женьшень: в одном исследовании было обнаружено, что женьшень может способствовать снижению уровня общего и плохого холестерина.

Стоит отметить, что влияние этих растений на уровень холестерина еще не изучено до конца. Подробности содержатся в новом докладе, который опубликовали доктор Мейсон и ее сотрудники.

Доктор Мейсон поясняет, что эти растения обладают потенциальными преимуществами в отношении нашего питания и здоровья. Таким образом, в дополнение к регулярным физическим упражнениям, сбалансированному питанию и другим видам здорового образа жизни, добавление в меню некоторых из этих растений может стать шагом в правильном направлении.

Подводя итог, можно сказать, что к подобным заявлениям следует подходить с осторожностью, но в то же время интересно рассмотреть возможности природы в решении наших проблем со здоровьем. По мере углубления исследований мы сможем найти новые естественные способы поддержания здорового баланса холестерина в организме.

Ранее Фокус писал о создании таблеток, уменьшающих уровень плохого холестерина на 60%. Пероральные таблетки оказались перспективными для снижения уровня плохого холестерина в новом клиническом испытании второй фазы.

Также Фокус писал о вакцине от холестерина, показавшей небывалую эффективность. Наука в будущем предоставит легкий способ вдвое снизить уровень холестерина, делая всего две инъекции в год, благодаря новой прорывной вакцине.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.