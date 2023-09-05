Такого никто не ожидал: турецкие археологи нашли мозг и кожу людей из бронзового века (фото)

Исследования имеют решающее значение для раскрытия межрегиональных связей, поскольку курган расположен на перекрестке торговых путей.

Раскопки, организованные кафедрой археологии Университета Биледжик Шейх Эдебали под руководством профессора Эркана Фидана, охватывают огромную территорию в 45 гектаров. Этот курган часто называют "Сердцем Западной Анатолии", поскольку он выглядит как сердце на аэрофотосъемках, пишет Arkeonews.

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Особое значение имеет тот факт, что эти раскопки являются первым случаем обнаружения хорошо сохранившихся останков кожи в турецкой археологической истории, тогда как остатки мозга найдены только в четырех или пяти предыдущих случаях.

По данным Anadolu Agency (AA), мозг и остатки кожи молодого мужчины возрастом около 15-18 лет и мужчины среднего возраста (40-45) сохранены благодаря карбонизации. Эксперты считают, что они принадлежали двум людям, которые не смогли сбежать из дома после того, как его подожгли во время нападения 3700 лет назад.

Этот курган часто называют "Сердцем Западной Анатолии", поскольку он выглядит как сердце на аэрофотосъемках Фото: АА

Об этой необычайной находке объявили на конференции, организованной Европейской ассоциацией археологов в Белфасте, Северная Ирландия, которая проходила с 30 августа по 2 сентября. Во время конференции профессор Эркан Фидан сообщил, что этот курган является древнейшим поселением в окрестностях, которое, как предполагают, было региональной столицей во времена бронзового века.

Он также предположил, что примерно в 1700 году до н. э. город подвергся масштабному нападению, что привело к его полному сожжению.

Примерно в 1700 году до н. э. город подвергся масштабному нападению, что привело к его полному сожжению Фото: АА

Параллельно профессор Йылмаз Селим Эрдал с кафедры антропологии Университета Хаджеттепе объяснил, что оба скелета имеют признаки воздействия чрезвычайно высоких температур, что является решающим фактором, который способствовал сохранению мозга внутри черепных полостей.

Это открытие приобретает исключительное значение, учитывая редкость обнаружения остатков мозга, встречающихся в анатолийских раскопках, и беспрецедентное присутствие карбонизированных фрагментов человеческой кожи.

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