Огромный яркий шар: телескоп Хаббл сделал снимок необычной галактики (фото)

На самом деле галактика М 89 является эллиптической, хотя, судя по ее виду, этого не скажешь.

Почти идеальная огромная яркая сфера посреди черноты космоса является на самом деле большой эллиптической галактикой под названием М 89. Она состоит примерно из 100 млрд звезд и находится на расстоянии в 55 млн световых лет от нас, пишет Phys.

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На снимке космического телескопа Хаббл эллиптическая галактика М 89 выглядит как гигантский яркий шар из звезд. Но она должна иметь форму эллипсоида, а не сферы, так как такое может быть?

Дело в том, что внешний вид этой галактики может быть игрой перспективы и результатом того, каким образом она расположена относительно Земли. Так что, по словам ученых, на самом деле это все-таки эллиптическая галактика, хотя по ней этого не скажешь.

Галактику М 89, которая немного меньше, чем Млечный Путь, открыл еще в 1781 году астроном Шарль Мессье, который позже создал каталог галактик. Собственно, буква М в названии галактики означает Мессье.

Галактика М 89 Фото: NASA

М 89 имеет несколько интересных особенностей. Одна из ее структур из газа и пыли простирается на расстояние до 150 тысяч световых лет от центра галактики. В центре М 89 находится сверхмассивная черная дыра и ученые считают, что эта дыра в прошлом была активной, то есть очень быстро и в больших объемах поглощала материю, а значит и сама галактика была активной. Астрономы предполагают, что в центре галактики был квазар, что может объяснить такую чрезвычайную яркость объекта, ведь квазары представляют собой самые яркие объекты в космосе.

Галактика М 89 окружена большим количеством газа и пыли, что указывает на недавние слияния с меньшими галактиками. То есть, эта галактика сформировалась в нынешнем виде в относительно недавнем прошлом (по меркам космоса).

М 89 стала последней огромной эллиптической галактикой, которую обнаружил Мессье. К тому же она является самой идеальной сферической галактикой в его каталоге из 110 объектов.

Напоминаем, что ученые рассказали, превратится ли Солнце когда-нибудь в черную дыру. Станет звезда черной дырой или нет, зависит от ее массы. Поэтому на самом деле Солнце станет немного другим объектом. Что нужно для того, чтобы звезда стала черной дырой, Фокус уже писал.

Также Фокус писал о том, что в нашей галактике должно быть больше остатков звезд, которые умерли в результате взрыва сверхновой, но их обнаружили пока не все. Над этим сейчас работают ученые.

Напоминаем, что недавно телескоп Уэбб сделал изображения галактики Водоворот и они действительно впечатляют, как уже писал Фокус.