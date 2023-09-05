Возбудили по щелчку пальцев. Ученые смогли управлять желанием размножаться у мышей

В новом исследовании ученые смогли обуздать одно из сильнейших в природе влечений и активировать его по желанию, дав надежду на будущее лечение многих недугов.

Наука часто обращается к животному миру, чтобы понять поведение человека. Сегодняшние герои не являются исключением, ведь это обычные мыши. И именно благодаря им группа ученых из Стэнфордского университета совершила скачок в понимании мозговой механики сексуального влечения, пишет New Atlas.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Суть исследования, проходившего под руководством профессора Нирао Шах, заключалась в том, чтобы понять, какие участки мозга играют роль в распознавании потенциального партнера, возникновении желания спариться и последующем ощущении удовольствия. Проще говоря, когда самец мыши встречает новую самку, в его мозгу загорается определенный участок. Это запускает сложную цепную реакцию, активируя определенные клетки мозга — нейроны, которые затем дают сигнал мыши начать процесс спаривания и получить удовольствие от этого процесса.

Чтобы определить, какие именно нейроны отдают эти команды и обрабатывают связанную информацию, группа исследователей предприняла более глубокое исследование, чем обычно. Они обратили внимание на особый набор нейронов, которые вырабатывают химическое вещество, называемое субстанцией Р. Играя с этой системой, исследователи смогли эффективно включать или выключать у мышей-самцов желание спариваться.

Вот тут-то и возникает основная интрига исследования. Обычно после спаривания большинству млекопитающих, в том числе и человеку, требуется перерыв, чтобы снова почувствовать желание. Но когда ученые включили нейроны субстанции P, самцы мышей захотели спариваться практически мгновенно, минуя обычную фазу отдыха. А когда они выключали эти нейроны, самцы мышей вообще не проявляли интереса к спариванию.

Видео демонстрации включения нейронов и их эффекта на желание размножаться у мышей

Было сделано еще одно неожиданное открытие. При манипулировании этими нейронами некоторые самцы мышей даже пытались спариваться с предметами, что показывает, насколько мощным может быть этот тайный двигатель инстинктов.

Хотя данное исследование проводилось на мышах, профессор Шах полагает, что и у человека в мозге может быть аналогичная схема. Если это действительно так, то понимание этого факта может открыть путь к созданию новых лекарств, которые будут более точно воздействовать на сексуальное поведение. Представьте себе лекарство, которое действует не за счет увеличения притока крови, как многие современные препараты, а напрямую воздействует на область мозга, отвечающую за желание.

Кроме того, есть еще одна хорошая новость. Повышение активности этой области мозга у мышей не сделало их более агрессивными. Это позволяет предположить, что любые потенциальные лекарства, разработанные на основе данного исследования, не будут иметь нежелательных побочных эффектов, связанных с агрессией, что является очень важной особенностью.

Совершив революционное открытие в отношении мышей-самцов, исследователи теперь намерены изучить и женскую сторону этого спектра. Они хотят выяснить, существует ли аналогичный нейронный путь, влияющий на женское желание.

Данное исследование пролило свет на удивительную мозговую механику выработки желания к спариванию у мышей-самцов, и есть потенциал для получения аналогичных результатов у людей. По мере развития науки появляется надежда на создание более эффективных и целенаправленных методов лечения проблем сексуального характера, которые в будущем принесут пользу многим людям.

Ранее Фокус писал о том, как ученые с помощью щекотки грызунов изучали инстинкты игривости. Исследователи полагают, что в этот момент они, вероятно поддаются, заразительному смеху.

Также Фокус писал о невероятной тяге грызунов к изучению чего-то нового. Исследователи считают, что крысы способны отказываться от сиюминутного лакомства, чтобы освоить игру и увеличить прибыль в дальнейшем.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.