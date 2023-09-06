Появился снимок "заснувшего" аппарата Индии на Луне: известно, когда он "проснется" (фото)

Индийские ученые надеются, что оба аппарата миссии "Чандраян-3" смогут продолжить работу после того, как закончится лунная ночь.

Орбитальный аппарат NASA сделал фотографию индийского посадочного модуля "Викрам", который перевели в "спящий режим" после выполнения своей миссии. Посадочный аппарат доставил луноход "Прагьян" на Луну, который также был отключен. Индийские ученые не теряют надежду на то, что оба аппарата смогут пережить очень холодную ночь на Луне и снова продолжат свою исследовательскую миссию, пишет Space.

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Фотографию посадочного модуля "Викрам" на Луне из индийской миссии "Чандраян-3" сделал орбитальный аппарат LRO. На снимке видна темная прямоугольная тень посадочного модуля, окруженная ярким ореолом, который является результатом взаимодействия выхлопов двигателя с лунным реголитом, сообщили в NASA.

После почти двух недель работы на Луне, 2 сентября, индийские ученые перевели луноход "Прагьян" в спящий режим, а 4 сентября отключился и посадочный модуль "Викрам", который доставил луноход на спутник Земли еще 23 августа. Но Индийская организация космических исследований надеется, что оба аппарата все еще смогут продолжить свои исследования после того, как на Луне закончится холодная ночь. Индийские ученые заявили, что оба аппарата могут "проснуться" уже 22 сентября и продолжат свою работу. Хотя нет никаких гарантий, что это произойдет, ведь эти космические аппараты не оснащены тепловой защитой, которая уберегла бы их от экстремально низких температур во время лунной ночи.

Фотографию посадочного модуля "Викрам" на Луне из индийской миссии "Чандраян-3" сделал орбитальный аппарат LRO Фото: NASA

На Луне день и ночь имеют продолжительность примерно по 14 земных дней. Когда на Луне день, то космические аппараты могут нормально работать еще и за счет того, что их батареи заряжаются за счет соленого света, которого становится очень мало во время лунной ночи.

Ученые считают, что южный полярный регион Луны, где сейчас находятся индийские аппараты содержит большие запасы водяного льда. Это очень важный ресурс, который поможет поддерживать долгосрочное присутствие человека на Луне. В частности, из добытого кислорода и водорода можно будет делать ракетное топливо, что позволит удешевить миссии на Луну.

Поэтому именно в этот регион в 2025 году высадятся астронавты NASA из миссии Artemis 3.

Миссия Чандраян-3: хронология событий

23 августа на поверхность Луны в рамках миссии "Чандраян-3" успешно приземлился посадочный модуль "Викрам", на борту которого находится луноход "Прагъян", как уже подробно писал Фокус.

24 августа луноход отправился на исследование поверхности Луны и Индия даже показала видео, как это произошло, как уже писал Фокус.

Через несколько дней индийские ученые сообщили о том, что их аппараты на Луне впервые предоставили точные данные о температуре поверхности региона, расположенного недалеко от Южного полюса. До этого такие измерения проводили только с орбиты Луны, как уже писал Фокус.

Также индийский луноход с помощью своего прибора смог изучить химический состав верхнего слоя поверхности Луны в этом регионе и впервые подтвердил наличие серы, как уже писал Фокус.

За несколько дней до окончания своей миссии луноход прислал на Землю изображение посадочного модуля "Викрам", как уже писал Фокус.

Посадочный модуль "Викрам" на Луне Фото: ISRO

2 сентября индийские ученые отключили приборы лунохода через 10 дней его работы на Луне, хотя изначально планировалось, что он будет работать 14 дней. Также луноход вместо запланированных 500 метров смог проехать на Луне только 100 метров, как уже писал Фокус.