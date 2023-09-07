Первый спутник для исследования ветров на Земле из космоса сгорел в атмосфере: как это было (видео)

Спутник Европейского космического агентства (ЕКА) Aeolus распался на части и исчез в небе над Антарктидой.

Ученые из ЕКА показали последние изображения космического аппарата, который впервые исследовал ветра на Земле из космоса, перед тем, как он сгорел в атмосфере, пишет Space.

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Европейское космическое агентство показало анимацию, созданную на основе последних радиолокационных изображений спутника Aeolus во время его входа в атмосферу Земли. На изображении и видео показано, как аппарат начал падать, когда он спустился в атмосферу Земли.

Ученые из ЕКА показали последние изображения космического аппарата, который впервые исследовал ветра на Земле из космоса Фото: ESA

При этом ученые впервые использовали новый метод спуска спутника, чтобы он мог сгореть над необитаемым регионом Земли – Антарктидой. До этого Aeolus спустился ниже в атмосферу, что привело к выходу из строя его двигателя. Ведь аппарат не был предназначен для полета в более низких толстых слоях атмосферы. Поэтому было принято решение провести контролируемый спуск спутника. Аппарат использовал оставшееся топливо для дальнейшего снижения, прежде, чем он полностью отключился, распался на части и сгорел в атмосфере.

Ниже можно увидеть симуляцию, которую создали ученые, каким образом спутник прекратил свое существование.

Aeolus был первым аппаратом, который изучал ветры на Земле находясь на низкой околоземной орбите и предоставлял данные для исследований климата и метеорологии. Он работал с августа 2018 года.

Также ученые показали спутник в течение 4 минут после того, как он получил последний приказ снизить орбиту и за 2 часа до того, как он начал падение над Антарктидой. После этого он погрузился еще глубже в атмосферу Земли и примерно 80% космического аппарата сгорело.

По словам ученых, благодаря новому методу спуска спутника, удалось снизить риск падения обломков на Землю примерно в 150 раз. В ЕКА заявили, что с помощью этого спутника удалось собрать очень много важных данных, а самое главное удалось провести контролируемый спуск аппарата и он не столкнулся с другими спутниками на орбите.

Само падение спутника произошло еще 28 июля, но в ЕКА показали фото и видео этого процесса только 5 сентября. Фокус уже писал подробнее об миссии Aeolus и о подготовке к контролируемому спуску.

Напоминаем, что аппарат Solar Orbiter рассмотрел неизвестную часть атмосферы Солнца. Благодаря изменению режима съемки одного из главных приборов космического аппарата астрономы увидели Солнце совершенно по-новому, как уже писал Фокус.

Также Фокус уже писал о том, что ученые из Китая работают над созданием технологии, позволяющей управлять спутниками на расстоянии в космосе. Эта технология также поможет бороться с космическим мусором. Первый прототип нового устройства уже готов.