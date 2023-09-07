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Погибают тысячами, спасая нас: ученые обнаружили новый виток развития болезни Альцгеймера

Ксения Романова
Фото: iStock | Ученые обнаружили, что особый вид гибели клеток может ускорить снижение когнитивных функций

Раскрывая секреты болезни Альцгеймера, исследователи нашли железную связь, которая меняет все.

Недавно учеными было сделано важное открытие, проливающее новый свет на болезнь Альцгеймера и ее загадочное развитие. Они обнаружили, что необычный тип гибели клеток, связанный с избытком железа, ускоряет потерю когнитивных функций. Это означает, что мы, возможно, находимся на пороге потенциально нового подхода к решению проблемы болезни, пишет New Atlas.

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Исследователи из Орегонского университета здоровья и науки (ОУЗН) впервые установили роль особого вида клеточной смерти, названного ферроптозом, в прогрессировании болезни Альцгеймера. Если говорить ан самом простом языке, ферроптоз — это гибель клеток из-за избытка железа. Оказалось, что этот процесс разрушает некоторые иммунные клетки мозга, в частности, при болезни Альцгеймера и другом типе когнитивного снижения, называемом сосудистой деменцией.

Исследуя ткани мозга людей, страдающих деменцией, группа исследователей сделала поразительное наблюдение. Они заметили, что некоторые иммунные клетки мозга, называемые микроглиями, умирают. Микроглия — это своего рода домработница мозга, она убирает отходы. К сожалению, в процессе уборки они иногда взаимодействуют с богатыми железом материалами, которые окружают наши нервы. Когда эти материалы повреждаются, они высвобождают железо, что приводит к ферроптозу, в результате чего наши полезные работники — микроглия, в конечном итоге погибают.

Доктор Стивен Бэк, нейробиолог из ОУЗН и старший автор исследования, выразил свое удивление полученными результатами: "Всем известно, что микроглия помогает уменьшить воспаление в мозге. Но поразительно осознавать, что они погибают в таком значительном количестве, а мы этого раньше не замечали".

Хотя идея направленного воздействия на ферроптоз при болезни Альцгеймера не нова, это конкретное открытие позволяет по-новому взглянуть на способы борьбы с заболеванием. Понимание того, что эти клетки микроглии подвергаются риску, и роли железа в этом процессе позволяет разработать методы лечения, замедляющие развитие нейродегенеративных заболеваний.

Кроме того, доктор Бэк подчеркивает важность переключения нашего внимания на повреждения, происходящие в белом веществе мозга, и уязвимость этих клеток микроглии — аспекты, которые, по его словам, ранее не были в центре внимания.

Группа специалистов настроена оптимистично. Полученные ими результаты могут помочь фармацевтическим компаниям в создании лекарств, защищающих эти клетки микроглии. Доктор Бэк поделился своими мыслями на этот счет: "Открытие, подобное нашему, может вызвать значительный интерес в фармацевтической промышленности к созданию соединений, имеющих терапевтическое значение".

Однако раннее вмешательство по-прежнему имеет решающее значение. Снижение когнитивных способностей — процесс постепенный, часто начинающийся после таких событий, как инсульт или хронические заболевания, такие как высокое кровяное давление и диабет. Чтобы действительно изменить ситуацию, необходимо бороться с ней на самых ранних стадиях. Таким образом, данное открытие прокладывает новые пути понимания и возможного лечения болезни Альцгеймера, способные, в будущем, изменить бесчисленное множество жизней.

Ранее Фокус писал о том, что ученые недавно рассмотрели микроглию в качестве нового виновника развития болезни Альцгеймера. Глубоко в нашем мозге обитают клетки, призванные защищать его, но похоже они ведут двойную жизнь и могут стать причиной возникновения недуга.

Также Фокус писал о том, что ученые заявили, что бороться с болезнью Альцгеймера можно с помощью еды. Как показало исследование, значительно улучшить состояние человека с болезнью Альцгеймера, можно, если делать большие перерывы в приеме пищи.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.