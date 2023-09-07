Погибают тысячами, спасая нас: ученые обнаружили новый виток развития болезни Альцгеймера

Раскрывая секреты болезни Альцгеймера, исследователи нашли железную связь, которая меняет все.

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Недавно учеными было сделано важное открытие, проливающее новый свет на болезнь Альцгеймера и ее загадочное развитие. Они обнаружили, что необычный тип гибели клеток, связанный с избытком железа, ускоряет потерю когнитивных функций. Это означает, что мы, возможно, находимся на пороге потенциально нового подхода к решению проблемы болезни, пишет New Atlas.

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Исследователи из Орегонского университета здоровья и науки (ОУЗН) впервые установили роль особого вида клеточной смерти, названного ферроптозом, в прогрессировании болезни Альцгеймера. Если говорить ан самом простом языке, ферроптоз — это гибель клеток из-за избытка железа. Оказалось, что этот процесс разрушает некоторые иммунные клетки мозга, в частности, при болезни Альцгеймера и другом типе когнитивного снижения, называемом сосудистой деменцией.

Исследуя ткани мозга людей, страдающих деменцией, группа исследователей сделала поразительное наблюдение. Они заметили, что некоторые иммунные клетки мозга, называемые микроглиями, умирают. Микроглия — это своего рода домработница мозга, она убирает отходы. К сожалению, в процессе уборки они иногда взаимодействуют с богатыми железом материалами, которые окружают наши нервы. Когда эти материалы повреждаются, они высвобождают железо, что приводит к ферроптозу, в результате чего наши полезные работники — микроглия, в конечном итоге погибают.

Доктор Стивен Бэк, нейробиолог из ОУЗН и старший автор исследования, выразил свое удивление полученными результатами: "Всем известно, что микроглия помогает уменьшить воспаление в мозге. Но поразительно осознавать, что они погибают в таком значительном количестве, а мы этого раньше не замечали".

Хотя идея направленного воздействия на ферроптоз при болезни Альцгеймера не нова, это конкретное открытие позволяет по-новому взглянуть на способы борьбы с заболеванием. Понимание того, что эти клетки микроглии подвергаются риску, и роли железа в этом процессе позволяет разработать методы лечения, замедляющие развитие нейродегенеративных заболеваний.

Кроме того, доктор Бэк подчеркивает важность переключения нашего внимания на повреждения, происходящие в белом веществе мозга, и уязвимость этих клеток микроглии — аспекты, которые, по его словам, ранее не были в центре внимания.

Группа специалистов настроена оптимистично. Полученные ими результаты могут помочь фармацевтическим компаниям в создании лекарств, защищающих эти клетки микроглии. Доктор Бэк поделился своими мыслями на этот счет: "Открытие, подобное нашему, может вызвать значительный интерес в фармацевтической промышленности к созданию соединений, имеющих терапевтическое значение".

Однако раннее вмешательство по-прежнему имеет решающее значение. Снижение когнитивных способностей — процесс постепенный, часто начинающийся после таких событий, как инсульт или хронические заболевания, такие как высокое кровяное давление и диабет. Чтобы действительно изменить ситуацию, необходимо бороться с ней на самых ранних стадиях. Таким образом, данное открытие прокладывает новые пути понимания и возможного лечения болезни Альцгеймера, способные, в будущем, изменить бесчисленное множество жизней.

Ранее Фокус писал о том, что ученые недавно рассмотрели микроглию в качестве нового виновника развития болезни Альцгеймера. Глубоко в нашем мозге обитают клетки, призванные защищать его, но похоже они ведут двойную жизнь и могут стать причиной возникновения недуга.

Также Фокус писал о том, что ученые заявили, что бороться с болезнью Альцгеймера можно с помощью еды. Как показало исследование, значительно улучшить состояние человека с болезнью Альцгеймера, можно, если делать большие перерывы в приеме пищи.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.