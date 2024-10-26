Не выспаться и лишиться здоровья: ученые назвали причину опасного послеоперационного осложнения

Нехватка качественного сна уже давно связывалась наукой с рядом проблем со здоровьем. Однако новое исследование ученых выявило, что она также влияет на появление новых проблем после различных операций.

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Недавнее исследование, представленное на ежегодной встрече Anesthesiology 2024, выявило потенциальную связь между плохим сном за месяц до операции и развитием послеоперационного делирия. Поскольку это состояние довольно опасно для здоровья людей, едва оправившихся после операции, ученые надеются, что их работа поможет многим людям избежать подобных осложнений простым и эффективным способом, пишет American Society of Anesthesiologists.

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Послеоперационный делирий, характеризующийся спутанностью сознания и изменением психических функций мозга, поражает до 15% хирургических пациентов и чаще встречается у пожилых людей и лиц с повышенным риском, например, у тех, кто перенес перелом бедра. Известны такие факторы, как боль, тревога, бессонница и возраст, но данное исследование — первое, в котором изучалось то, как качество сна перед операцией влияет на вероятность развития этого состояния.

Под руководством Фагех Мирюсефиата, доктора медицинских наук из Консорциума исследований исходов Фонда Кливлендской клиники, в исследовании приняли участие 150 пациентов, перенесших несердечные операции продолжительностью более двух часов, в основном абдоминальные и гинекологические процедуры. Пациенты оценивали качество своего сна за день до операции с помощью Питтсбургского индекса качества сна (PSQI), который измеряет такие факторы, как его продолжительность, нарушения и общее качество.

Оценка PSQI в 5 баллов и выше свидетельствует о плохом сне. После операции пациентов оценивали на наличие делирия в течение трех дней с помощью двух диагностических методов: метода оценки спутанности сознания в отделении интенсивной терапии и метода оценки трехминутной диагностической спутанности. Исследование показало, что 44 пациента имели плохой сон до операции, и у 25% из них развился делирий, по сравнению с 17,9% из 106 пациентов, которые сообщили о хорошем сне.

Исследователи отметили, что риск развития делирия был почти на 40% выше среди пациентов с плохим сном, что подчеркивает важность качества предоперационного сна для снижения риска послеоперационных осложнений, таких как делирий. Ясин Тире, доктор медицинских наук, анестезиолог из городской больницы Коньи, подчеркнул, что разъяснение пациентам важности хорошего сна перед операцией может помочь сохранить здоровье их мозга и снизить количество послеоперационных осложнений.

Для улучшения качества сна, особенно перед операцией, исследователи предложили несколько стратегий, включая соблюдение регулярного режима, создание спокойного распорядка дня, обеспечение благоприятных условий для сна, включающих в себя прохладу, темноту и тишину, отказ от использования электронных устройств перед сном, активность в течение дня и применение методов борьбы со стрессом, таких как осознанность или глубокое дыхание.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), недостаточный сон связан с различными проблемами со здоровьем, включая снижение когнитивных способностей, ослабление иммунной функции и повышенную уязвимость к стрессу. Исследование Национального фонда сна показало, что 45% взрослых жителей США говорят о плохом или недостаточном сне, что подтверждает широкое влияние проблем со сном на общее самочувствие. Поэтому улучшение его качества перед операцией может не только улучшить послеоперационные результаты, но и благоприятно сказаться на здоровье в долгосрочной перспективе.

Ранее Фокус писал 5 рекомендаций по улучшению сна. Миллионы людей по всему миру страдают от недостатка сна, но долгий и тревожный сон ничем не лучше, поэтому эксперты подготовили список простых действий, позволяющих достичь беззаботного и крепкого сна.

Также Фокус писал о том, что ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна. Исследователи полагают, что легкий сон в течение дня способен улучшить концентрацию и память, и даже предотвратить разрушительную болезнь.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.